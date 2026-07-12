Польша запустила туристические маршруты «неспешных» поездов 12.07.2026, 18:05

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Поезда выходят на маршруты по выходным.

В Польше начали ходить туристические поезда для неспешных путешествий по живописным маршрутам — через Верхнюю Силезию, приморские курорты и холмистый юг страны в предгорьях Карпат и Судетов.

Проект называется IC Nieśpieszny — «Неспешный». Поезда выходят на маршруты по выходным и идут через те участки железнодорожных линий, которые реже используются для междугородних перевозок.

Всего для проекта подготовили больше 40 рейсов по разным регионам Польши. «Неспешный» проезжает через все воеводства страны. Для этого составили целую сеть из серии небольших железнодорожных путешествий.

Пассажиров везут отреставрированные вагоны 1980-х годов с историческим интерьером, но с современными удобствами. На некоторых участках составы тянут старые электровозы, которые раньше часто встречались на польских железных дорогах. Для некоторых поездов будут использовать локомотивы в исторической раскраске, вышедшие на рельсы в 1970-х годах.

В каждом ретро-составе около 200 мест, и места нужно бронировать заранее — интерес к проекту оказался таким, что билеты на первый рейс из Варшавы в Закопане раскупили за один день.

Как и в обычный поезд, с собой можно взять багаж, велосипед и собаку — по обычным правилам перевозчика.

Ностальгическое настроение создает и вагон-ресторан. компот из сезонных фруктов

Интерес к так называемым slow travel — дословно «медленным путешествиям» растет по всей Европе. По данным популярного журнала National Geographic, интерес европейцев к железным дорогам связан не только с желанием пользоваться более экологичными, чем самолеты, видами транспорта. Многих привлекает сама длинная дорога по живописным местам как важная часть путешествия.

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