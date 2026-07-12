Россиянка жалуется и показывает пустые пляжи в оккупированном Крыму

Россиянка жалуется и показывает пустые пляжи в оккупированном Крыму13
- 12.07.2026, 17:14
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«Людей здесь нет совсем».
Курортный сезон во временно оккупированном Крыму, судя по всему, складывается не так, как рассчитывали российские власти. Вместо толп отдыхающих местные жители показывают почти безлюдные пляжи и жалуются на опасность передвижения.
В сети опубликовали видео, на котором россиянка эмоционально рассказывает, что на пляже в селе Веселое, в Кутлакской бухте, практически нет людей даже в разгар курортного сезона.
По словам женщины, ситуация выглядит катастрофически, ведь набережная остается почти пустой.
Оккупантка также отмечает, что поездки по трассе стали рискованными, а лишние несколько километров пути могут быть опасными.
- Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной, — жалуется россиянка на видео.