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Россиянка жалуется и показывает пустые пляжи в оккупированном Крыму

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  • 12.07.2026, 17:14
  • 3,892
Россиянка жалуется и показывает пустые пляжи в оккупированном Крыму
Иллюстрационное фото

«Людей здесь нет совсем».

Курортный сезон во временно оккупированном Крыму, судя по всему, складывается не так, как рассчитывали российские власти. Вместо толп отдыхающих местные жители показывают почти безлюдные пляжи и жалуются на опасность передвижения.

В сети опубликовали видео, на котором россиянка эмоционально рассказывает, что на пляже в селе Веселое, в Кутлакской бухте, практически нет людей даже в разгар курортного сезона.

По словам женщины, ситуация выглядит катастрофически, ведь набережная остается почти пустой.

Оккупантка также отмечает, что поездки по трассе стали рискованными, а лишние несколько километров пути могут быть опасными.

- Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной, — жалуется россиянка на видео.

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