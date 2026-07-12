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Что ИИ не сможет у вас отнять?

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  • 12.07.2026, 16:39
  • 1,512
Что ИИ не сможет у вас отнять?

Машины уже способны выполнять задачи, которые раньше требовали многолетнего обучения.

Развитие искусственного интеллекта усиливает страхи о будущем профессий. Машины уже способны выполнять задачи, которые раньше требовали многолетнего обучения, — от перевода текстов до анализа медицинских данных и юридической информации. Для многих специалистов это означает не только угрозу доходам, но и удар по профессиональной идентичности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Чем больше системы учатся, тем меньше ценится работа, основанная исключительно на накопленных знаниях. Однако эксперты отмечают, что человеческая ценность заключается не только в объеме информации. Философ Гилберт Райл разделял два вида знания: «знать что» и «знать как». Искусственный интеллект может обладать огромным массивом фактов, но ему трудно заменить опыт, интуицию и способность принимать решения в конкретной ситуации.

Настоящее преимущество человека — в навыках, которые формируются через практику. Врач ценен не только знаниями из учебников, но и умением почувствовать состояние пациента. Руководитель — не только стратегиями, но и способностью вести людей в сложных обстоятельствах.

В эпоху ИИ специалистам придется меньше конкурировать с машинами в скорости обработки информации и больше развивать то, что невозможно скопировать: личный опыт, суждение и человеческое взаимодействие.

Искусственный интеллект может получить знания человека, но не сможет забрать то, кем этот человек стал благодаря своему пути.

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