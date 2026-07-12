Путин посыпался 12.07.2026, 16:51

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ФОТО: GETTY IMAGES

Удары Сил обороны Украины по логистике противника меняют ситуацию на фронте.

Украина продолжает наносить все более мощные удары по логистике противника на оккупированных территориях, в частности на южном участке фронта. За последние два месяца интенсивность таких атак выросла почти на 300%. Это обязательно повлияет на способность противника продолжать войну.

Об этом в беседе с «24 Каналом» отметил командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий «Перун» Филатов, который объяснил, как удары по логистике вражеской армии сказываются на россиянах. Он предположил, к каким последствиям приведут эти украинские атаки.

Враг находится в шоковом состоянии

Филатов подчеркнул, что у врага сейчас огромные проблемы с транспортной логистикой. Оккупанты находятся в шоковом состоянии и не могут найти подходящих решений.

- Если мы будем и дальше наращивать эти удары, то противник будет вынужден решать вопрос, как ему вообще дальше действовать и как продолжать войну, – уверен командир 1 ОШП.

На сегодняшний день, по его словам, логистика еще обеспечивается, но противник, осуществляя транспортные перевозки, четко осознает, что в течение дня будет нести потери техники. Они могут быть значительными или не очень – в зависимости от возможностей Сил обороны.

- Поэтому это самое большое достижение за 2026 год и, возможно, эти удары станут ключом к завершению войны, – пояснил Дмитрий Филатов.

В то же время, по его мнению, если у россиян исчезнет возможность осуществлять транспортную логистику на оккупированных территориях, то Силы обороны смогут продвинуться, имея тотальное превосходство в силах и средствах.

- Речь идет о том, что перед тем, как начнут действовать украинские штурмовые группы, мы сможем наносить удары с помощью артиллерии и БПЛА. Они будут осуществляться в таком объеме, чтобы украинские бойцы могли заходить на практически разрушенные позиции врага. Соответственно, захват таких позиций будет упрощен, – подчеркнул «Перун».

Важно, как отметил командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло, продвижение украинских сил будет обеспечиваться не силами пехоты, а ведением общевойскового боя. Противник же будет неспособен действовать зеркально. У него не будет возможности ни обеспечить свою артиллерию, ни подвезти достаточное количество БПЛА. Украинские военные будут превосходить противника на поле боя благодаря возможности применения имеющихся сил и средств.

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