Чем запомнился американский сенатор Линдси Грэм 1 12.07.2026, 16:34

Линдси Грэм

Фото: Getty Images

Он был одним из символом американской поддержки Украины.

Умерший американский сенатор Линдси Грэм был одним из самых активных и решительных поклонников Украины в Вашингтоне.

Республиканец регулярно выступал за усиление военной поддержки Киева, убеждая, что помощь Украине является не расходом, а стратегическим преимуществом для США. В то же время в России его считали «экстремистом».

«Украина — это преимущество для США»

Во время визита в Киев за несколько дней до своей внезапной смерти Линдси Грэм заявил, что союз с Украиной является большой выгодой для Соединенных Штатов. По его словам, этому способствуют три ключевых фактора: сотрудничество в сфере критически важных ресурсов, украинские военные технологии и будущее восстановление страны.

«Если кто-то спросит вас, есть ли союз с Украиной бремя или преимущество для Соединенных Штатов… Я думаю, что союз с Украиной — это огромное преимущество для Соединенных Штатов», — заявил сенатор.

Именно Грэм является одним из авторов жестких санкционных инициатив против РФ. Он поддерживает законопроекты, которые должны ограничить доходы России от экспорта энергоносителей, а также призывает Китай, Индию и других партнеров Москвы прекратить поддерживать российскую экономику из-за закупки нефти и газа.

Почему в России Грэма считают врагом

Из-за активной поддержки Украины Линдси Грэм стал одним из самых ненавистных американских политиков для российской пропаганды. В мае 2025 года сенатор обратился к гражданам РФ, призвав их обратить внимание на последствия политики Кремля. Он заявил, что Путин ведет Россию к изоляции из-за войны против Украины, больших потерь среди военных и экономических проблем.

- Российскому народу: Путин ведет вас в пропасть. Десятки тысяч погибших и раненых российских военных. Экономика, меньше размера Италии, имеет большее давление. Россия изолирована как никогда, — заявил Грэм.

Также роспропаганда распространяла смонтированное видео о Грэме, где он якобы сказал, что смерть россиян — выгодное вложение. В ответ российские власти возбудили против сенатора уголовное дело, объявили его в розыск, а его имя внесли в список лиц, которых Росфинмониторинг считает причастными к террористической и экстремистской деятельности.

Российские чиновники и пропагандисты регулярно атаковали Грэма личными оскорблениями. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл американского сенатора «русофобом и рептилоидом» — и это еще самые мягкие изречения.

За несколько дней до смерти Грэм заявлял, что летом 2026 года нужно усилить давление на Путина. Он надеялся снизить количество покупателей российских энергоносителей.

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