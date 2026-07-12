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Нужно ли белорусам выключать телефон во время грозы?

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  • 12.07.2026, 17:04
  • 2,060
Нужно ли белорусам выключать телефон во время грозы?
Иллюстрационное фото

Объяснили в МЧС.

Выключать мобильный телефон во время сильной грозы не нужно. Современные смартфоны не притягивают молнию и не увеличивают вероятность удара, рассказали в МЧС Беларуси.

Но есть нюансы: опасность связана не с гаджетом, а с местом, где находится человек. Риск возрастает, если он остается с телефоном в руках в чистом поле, на возвышенности или другом открытом участке. В такой ситуации человек может оказаться самым высоким объектом на местности.

В помещении смартфоном можно пользоваться без ограничений. Однако во время грозы следует отказаться от проводных телефонов и не прикасаться к технике, подключенной к электросети. Также лучше закрыть окна, отойти от них и не контактировать с металлическими конструкциями.

Главное правило во время грозы - не оставаться на открытой местности. Сам по себе включенный мобильный телефон дополнительной угрозы не создает.

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