Нужно ли белорусам выключать телефон во время грозы?2
- 12.07.2026, 17:04
- 2,060
Объяснили в МЧС.
Выключать мобильный телефон во время сильной грозы не нужно. Современные смартфоны не притягивают молнию и не увеличивают вероятность удара, рассказали в МЧС Беларуси.
Но есть нюансы: опасность связана не с гаджетом, а с местом, где находится человек. Риск возрастает, если он остается с телефоном в руках в чистом поле, на возвышенности или другом открытом участке. В такой ситуации человек может оказаться самым высоким объектом на местности.
В помещении смартфоном можно пользоваться без ограничений. Однако во время грозы следует отказаться от проводных телефонов и не прикасаться к технике, подключенной к электросети. Также лучше закрыть окна, отойти от них и не контактировать с металлическими конструкциями.
Главное правило во время грозы - не оставаться на открытой местности. Сам по себе включенный мобильный телефон дополнительной угрозы не создает.