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Z-блогер прогнозирует развал России

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  • 12.07.2026, 13:31
  • 4,648
Z-блогер прогнозирует развал России

Россияне будут драться за кусок хлеба.

В среде Z-патриотов усиливается тревога из-за, по их оценке, ухудшения ситуации в России на фоне продолжающейся войны против Украины. Пропагандист Александр Горный призвал Кремль нанести по Украине «удар тотального возмездия», который, по его мнению, должен поставить точку в конфликте. В противном случае, считает он, Россия может столкнуться с угрозой собственного выживания.

Соответствующее заявление Горный опубликовал в «Фейсбуке».

По словам пропагандиста, российским властям необходимо как можно скорее завершить войну, поскольку страна, как он утверждает, приближается к глубокому экономическому и социальному кризису.

«Все больше шансов, что Россия окажется на пороге масштабного и жесточайшего экономического кризиса, который приведет к ослаблению и развалу страны… Все слишком далеко и глубоко зашло. Мир и мирные переговоры невозможны от слова совсем, только полное уничтожение или капитуляция одной из сторон. Можно тянуть дальше, но тогда отсутствие бензина, воды и электричества покажется цветочками. Сейчас морды бьют на заправках за бензин, а будут за кусок хлеба и банку тушенки. Вы этого хотите?» — написал Горный.

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