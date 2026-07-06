Z-блогер, призывающий ко всеобщей мобилизации в РФ, сбежал с фронта 3 6.07.2026, 8:14

4,640

Егор Гузенко

Его объявили в розыск.

Воюющий в Украине российский Z-блогер Егор Гузенко, известный под позывным Тринадцатый, объявлен в розыск после самовольного оставления части. По данным журналиста Дениса Казанского, блогер покинул подразделение, которое действует на Донецком направлении и участвует в боях за Малую Токмачку.

Об этом Казанский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Гузенко, ранее неоднократно призывавший к эскалации войны, отказался продолжать участие в боевых действиях и дезертировал.

«Российский военный преступник и Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый), которого отправили в штурм за пьянство, не захотел брать Малую Токмачку и дезертировал. Его объявили в розыск. В своем канале он годами изображал кровожадного берсерка, призывал к всеобщей мобилизации в РФ и уничтожению Украины. Но сам почему-то реализовывать свои больные фантазии не захотел и сбежал. В его понимании, умирать на войне должны какие-то другие русские дураки», — написал Казанский.

Напомним, в ноябре 2024 года Гузенко подписал контракт с Министерством обороны России, избежав таким образом реального тюремного срока. До этого он публично заявлял о нежелании участвовать в боевых действиях, однако в итоге предпочел отправиться на фронт вместо заключения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com