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Z-блогер, призывающий ко всеобщей мобилизации в РФ, сбежал с фронта

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  • 6.07.2026, 8:14
  • 4,640
Z-блогер, призывающий ко всеобщей мобилизации в РФ, сбежал с фронта
Егор Гузенко

Его объявили в розыск.

Воюющий в Украине российский Z-блогер Егор Гузенко, известный под позывным Тринадцатый, объявлен в розыск после самовольного оставления части. По данным журналиста Дениса Казанского, блогер покинул подразделение, которое действует на Донецком направлении и участвует в боях за Малую Токмачку.

Об этом Казанский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Гузенко, ранее неоднократно призывавший к эскалации войны, отказался продолжать участие в боевых действиях и дезертировал.

«Российский военный преступник и Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый), которого отправили в штурм за пьянство, не захотел брать Малую Токмачку и дезертировал. Его объявили в розыск. В своем канале он годами изображал кровожадного берсерка, призывал к всеобщей мобилизации в РФ и уничтожению Украины. Но сам почему-то реализовывать свои больные фантазии не захотел и сбежал. В его понимании, умирать на войне должны какие-то другие русские дураки», — написал Казанский.

Напомним, в ноябре 2024 года Гузенко подписал контракт с Министерством обороны России, избежав таким образом реального тюремного срока. До этого он публично заявлял о нежелании участвовать в боевых действиях, однако в итоге предпочел отправиться на фронт вместо заключения.

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