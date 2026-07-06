Z-блогер, призывающий ко всеобщей мобилизации в РФ, сбежал с фронта

Z-блогер, призывающий ко всеобщей мобилизации в РФ, сбежал с фронта3
- 6.07.2026, 8:14
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Его объявили в розыск.
Воюющий в Украине российский Z-блогер Егор Гузенко, известный под позывным Тринадцатый, объявлен в розыск после самовольного оставления части. По данным журналиста Дениса Казанского, блогер покинул подразделение, которое действует на Донецком направлении и участвует в боях за Малую Токмачку.
Об этом Казанский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Гузенко, ранее неоднократно призывавший к эскалации войны, отказался продолжать участие в боевых действиях и дезертировал.
«Российский военный преступник и Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый), которого отправили в штурм за пьянство, не захотел брать Малую Токмачку и дезертировал. Его объявили в розыск. В своем канале он годами изображал кровожадного берсерка, призывал к всеобщей мобилизации в РФ и уничтожению Украины. Но сам почему-то реализовывать свои больные фантазии не захотел и сбежал. В его понимании, умирать на войне должны какие-то другие русские дураки», — написал Казанский.
Напомним, в ноябре 2024 года Гузенко подписал контракт с Министерством обороны России, избежав таким образом реального тюремного срока. До этого он публично заявлял о нежелании участвовать в боевых действиях, однако в итоге предпочел отправиться на фронт вместо заключения.