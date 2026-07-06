Севастополь второй раз за две недели полностью остался без света 6.07.2026, 9:08

После атаки ВСУ.

Оккупированный Севастополь в ночь на 6 июля полностью остался без света после ударов украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре Крыма, сообщил назначенный Россией глава города Михаил Развожаев. «Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома. Экономите заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, уберите яркость на минимум», — написал Развожаев в телеграм-канале. Он отметил, что социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, а из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не выйдут на линии утром, заметил сайт The Moscow Times.

Позднее Развожаев проинформировал, что энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии по резервным схемам и свет начал возвращаться в жилые дома. Однако, по его словам, чтобы избежать аварии в энергосистеме Крыма, в течение дня возможны временные ограничения электроснабжения. Также при наличии света Развожаев призвал жителей Севастополя не включать сразу все мощные электроприборы, чтобы нагрузка на сеть увеличивалась постепенно. В предыдущий раз Севастополь оказался обесточен после атаки украинских дронов 24 июня. На следующий день в городе объявили режим временного ограничения электроснабжения. Отменили его лишь 29 июня, но через день снова вернули. Граждан призывали не пользоваться лифтами и снизить нагрузку на сеть.

По данным мониторингового канала «Крымский ветер», в ночь на 6 июля под удар попали Таврическая ТЭС и Симферопольская ТЭЦ. В результате свет пропадал не только в Севастополе, но также на всем южном берегу Крыма и в Симферополе. До этого, 3 июля, украинские силы ударили по семи электроподстанциям, а также солнечной электростанции на полуострове.

В июне украинские власти заявили о планах изолировать Крым от России и превратить его «в остров». Для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов установили фактический контроль за движением по федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая связывает Ростовскую область с аннексированным Крымом через оккупированные украинские территории. В итоге на полуострове возник дефицит топлива, который к концу июня усугубился — на автозаправках перестали продавать бензин и дизель.

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