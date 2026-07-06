Соболенко заявила, что хочет «напиться до потери сознания»11
- 6.07.2026, 9:27
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После вылета с Уимблдона.
Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко после поражения от японки Наоми Осаки в четвёртом круге Уимблдона заявила, что не испытывает никаких эмоций, пишет «Трибуна»:
– Конечно, я недовольна своей игрой, но она меня переиграла. Мне показалось, что она продемонстрировала невероятный уровень. Я старалась изо всех сил. Ну, к сожалению, в этом году не получилось.
– Какие эмоции ты испытываешь сейчас, когда этот турнир для тебя завершен?
– Никаких эмоций. Просто знаю, что справилась [с поражением] намного лучше, чем в прошлом году. Если вы ожидали чего-то действительно весёлого, то этого не будет. Наверное, будут только короткие ответы. В этом году я все испортила. В следующем году попробую выступить лучше.
– Чувствуете ли вы, что сейчас являетесь первой ракеткой мира? Если нет, что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы вернуть этот статус?
– Сейчас я №1 в мире. По уровню игры – сегодня я не была №1 в мире. До этого была. Я даже не хочу думать о рейтинге на данный момент. Я просто хочу уйти, напиться до потери сознания, забыть о теннисе и попытаться набрать лучшую форму, – сказала Соболенко.
Нейтральная теннисистка с белорусским паспортом прервала свою серию из 14 подряд четвертьфиналов турниров Grand Slam, которая длилась с 2022 года. Также Соболенко впервые за 122 матча на мейджорах не выиграла ни одного сета.