Как летом 1917-го 1 Николай Митрохин

6.07.2026, 9:59

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Иллюстративное фото: Сергей Ощепков / Сиб.фм

Костлявая рука топливного голода начинает сжимать Россию.

Из наиболее интересных заметок о российском бензине последних дней — это соображение одного владельца собственно заправки о том, что при всём дефиците есть проблема того, что у некоторых крупных собственников, особенно вертикально интегрированных компаний, он всё же есть. Именно потому в регионах работает условно каждая третья или четвертая заправка. И бензина у собственника-то достаточно, но мощностей заправок, проще говоря количество пистолетов для заправки, не хватает. И люди, которые могли бы обслужиться на других заправках, встают на этой, работающей в очередь. Мысль заправщика в следующем – вот если бы «гранды» делились с «частниками» – мы бы быстро всех и обслужили и очереди бы исчезли.

Тут я перехожу к своим соображениям.

Во-первых, и на федеральном, и на региональном уровнях созданы оперативные штабы для урегулирования бензинового кризиса. Где-то результаты этой работы стали заметны (очереди сократились, например, в Иркутске и Чите, появляется иногда топливо даже в Крыму), где-то нет (в Москве и на Кубани кризис усугубляется). То есть имеется объективный значительный дефицит и только перераспределением дело не решишь.

Во-вторых, конечно, «гранды» не заинтересованы в дележке, потому как:

а) собирают премию за подорожавший бензин прямо с покупателей, при этом имеют гарантированную закупку 24/7, чего раньше не было,

б) они-то сами по себе знают, сколько у них топлива в резерве и не уверены, что оно и дальше у них будет в достаточном резерве, поэтому стоит притормозить отдачу, даже рискуя получить украинский дрон в полный бак на нефтебазе.

В-третьих, интересный вопрос, в каких объемах и кому поступает топливо с баз «Росрезерва» и из срочных госзакупок (в той же Беларуси). У меня нет никакого ответа на этот вопрос, но подозреваю, что поскольку завозятся крупные партии, оно идёт даже на уровне регионов, не «частникам», а «грандам», поскольку у них больше и лоббистские, и финансовые возможности.

Но в целом, ситуация продолжает стремительно стагнировать, уже появляются сообщения об огромном дефиците и даже полном исчезновении «дизеля», которого ранее было «хоть залейся». Сельскохозяйственные южные регионы Европейской части РФ бьют тревогу – у них уже вовсю уборка, во всяком случае во многих районах, а солярка уже серьезная проблема.

Другая проблема – выясняется, что в сельской местности в разных районах РФ (пока немногочисленных) подача энергии держится на генераторах, а не на сетях.

Короче говоря, костлявая рука топливного голода, как летом 1917 г., начинает сжимать Россию и очереди за бензином отчасти напоминают те самые очереди за хлебом в Петрограде. Но это пока «добрые очереди». Терпения у народа в РФ ещё хватает, и девушки, размазывающие слёзы и сопли на физиономии на камеру, пока выглядят не очень правдоподобно.

Николай Митрохин, «Фейсбук»

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