«Что за скворечник»: цена на «двушку» в Минске шокировала Сеть 2 6.07.2026, 10:49

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$138 тысяч за 30 квадратных метров.

Риелтор опубликовала в Threads объявление о продаже двухкомнатной квартиры в жилом комплексе «Минск-Мир», стоимость которой вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователей шокировала как цена жилья, так и его площадь.

В объявлении говорится, что квартира расположена по адресу проспект Мира, 4. Ее площадь составляет 30 квадратных метров, она находится на 15-м этаже 16-этажного дома. По словам риелтора, в квартире выполнен свежий ремонт, а стоимость объекта составляет 401 500 рублей.

По текущему курсу Национального банка Беларуси это более 138 тысяч долларов, или свыше 4600 долларов за квадратный метр.

В комментариях многие пользователи усомнились в оправданности такой цены. Некоторые также обратили внимание на планировку квартиры, отметив, что при общей площади в 30 квадратных метров жилье позиционируется как двухкомнатное.

«4600 долларов за 1 кв. м?», — написал один из пользователей.

«А с каких пор проходной коридор, переходящий в кухню, считается комнатой?» — поинтересовался другой комментатор.

Некоторые сравнили стоимость квартиры с ценами в других жилых районах Минска.

«Интересно, если в „Минск-Мире“ это стоит 138 500 у.е., то сколько будет в „Лебяжьем“ 44 м² с очень хорошей планировкой? Думала, что такие цены можно только в Лебяжьем встретить», — отметил один из пользователей.

Звучали и вопросы о принципах формирования стоимости жилья.

«Интересно, а по каким критериям такие цены выставляются», — написал один из комментаторов.

Другие предположили, что высокие цены могут быть ориентированы на определенную категорию покупателей.

«Почти 140 тыс. за скворечник? Видимо, цены под покупателя из РФ все затачиваются», — говорится в одном из комментариев.

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