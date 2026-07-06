«Что за скворечник»: цена на «двушку» в Минске шокировала Сеть

«Что за скворечник»: цена на «двушку» в Минске шокировала Сеть2
- 6.07.2026, 10:49
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$138 тысяч за 30 квадратных метров.
Риелтор опубликовала в Threads объявление о продаже двухкомнатной квартиры в жилом комплексе «Минск-Мир», стоимость которой вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователей шокировала как цена жилья, так и его площадь.
В объявлении говорится, что квартира расположена по адресу проспект Мира, 4. Ее площадь составляет 30 квадратных метров, она находится на 15-м этаже 16-этажного дома. По словам риелтора, в квартире выполнен свежий ремонт, а стоимость объекта составляет 401 500 рублей.
По текущему курсу Национального банка Беларуси это более 138 тысяч долларов, или свыше 4600 долларов за квадратный метр.
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В комментариях многие пользователи усомнились в оправданности такой цены. Некоторые также обратили внимание на планировку квартиры, отметив, что при общей площади в 30 квадратных метров жилье позиционируется как двухкомнатное.
«4600 долларов за 1 кв. м?», — написал один из пользователей.
«А с каких пор проходной коридор, переходящий в кухню, считается комнатой?» — поинтересовался другой комментатор.
Некоторые сравнили стоимость квартиры с ценами в других жилых районах Минска.
«Интересно, если в „Минск-Мире“ это стоит 138 500 у.е., то сколько будет в „Лебяжьем“ 44 м² с очень хорошей планировкой? Думала, что такие цены можно только в Лебяжьем встретить», — отметил один из пользователей.
Звучали и вопросы о принципах формирования стоимости жилья.
«Интересно, а по каким критериям такие цены выставляются», — написал один из комментаторов.
Другие предположили, что высокие цены могут быть ориентированы на определенную категорию покупателей.
«Почти 140 тыс. за скворечник? Видимо, цены под покупателя из РФ все затачиваются», — говорится в одном из комментариев.