ЗВР Беларуси резко пошли вниз 4 6.07.2026, 11:29

2,026

За два месяца — минус миллиард.

По данным Национального банка Беларуси, объем золотовалютных резервов Беларуси в июне сократился на 881,8 млн долларов.

По состоянию на 1 июля 2026 года он составлял 14,156 млрд долларов, сообщила БелТА.

Главной причиной проседания стало снижение цены на золото на международных рынках.

Объем монетарного золота за рассматриваемый период уменьшился на 896,9 млн долларов, составив 6,9823 млрд долларов.

Также меньше стала сумма (на 9,4 млн млн долларов) специальных прав заимствования (до 1399,8 млн).

А вот резервные активы в иностранной валюте выросли на 24,5 млн, составив 5773,6 млн долларов.

ЗВР Беларуси, отметим, падают второй месяц подряд. В мае они стали меньше на 228,6 млн долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com