Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти2
- 6.07.2026, 11:02
Пятый месяц подряд.
Альянс ОПЕК+ в воскресенье согласовал пятое повышение квот на добычу нефти, сообщает Reuters со ссылкой на релиз организации.
Целевые показатели нефтедобычи вырастут на 188.000 баррелей в сутки в августе, как в июне и июле. Это увеличит предложение нефти на рынке в период падения цен на фоне постепенного открытия Ормузского пролива. Квота РФ на август - 9,887 миллиона баррелей в сутки при том, что, согласно данным нефтеэкспортного картеля ОПЕК, добыча нефти РФ в мае едва превышала 9 миллионов баррелей в сутки, а в том числе из-за атак на инфраструктуру.
Семь стран, включая РФ и Саудовскую Аравию, продолжат внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке, стремясь поддерживать его стабильность, говорится в заявлении ОПЕК+. Участники вновь подчеркнули важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в вопросах увеличения добычи, приостановки или отмены процесса поэтапного отказа от добровольных сокращений, включая пересмотр решений о добровольных сокращениях, объявленных в ноябре 2023 года. Следующая встреча семерки состоится 2 августа.
Война США и Израиля с Ираном привела к резкому падению добычи у ключевых участников альянса. Согласно данным ОПЕК, добыча ОПЕК+ в мае упала до 33,13 миллиона баррелей в сутки с 42,77 миллиона баррелей в сутки в феврале.
Тем не менее, цены на нефть вернулись к довоенному уровню - около $72 за баррель, чему способствовали сокращение импорта Китаем, увеличение экспорта из стран, не входящих в ближневосточный регион, а также рекордное высвобождение стратегических запасов, скоординированное Международным энергетическим агентством (МЭА), и меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении войны, который помог ослабить опасения по поводу нехватки сырья. Ранее в этом году котировки нефти достигали пика в $120 за баррель.