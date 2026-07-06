Раздвоение реальности Кирилл Сазонов

6.07.2026, 11:34

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Кирилл Сазонов

Путин поверил в собственную пропаганду?

Вечером 3 июля на российском телевидении активно показывали ролик с Путиным в военной форме, который едва ли не находился в блиндаже на передовой. Там Герасимов торжественно докладывает о взятии Константиновки и всей Луганской области.

Чтобы не менее торжественно сообщить об этом российским пропагандистам, Путин и устроил этот спектакль для инфантильного юного зрителя в военной форме и декорациях позиций.

Песков гордо объяснил послушному стаду счастливых Z-военных корреспондентов, что для того, чтобы вытянуть из Герасимова такую масштабную и радостную новость, Путину пришлось добраться до одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.

Я так и не понял, зачем такие сложности? Застать такого же трусливого, как и сам Путин, Герасимова на КП шансов нет. Его нужно ловить в Москве или на даче. Ладно, критиковать режиссёра и актёров может каждый – не будем увлекаться. Сразу к делу.

Тему с Константиновкой подхватили и раздули сразу все каналы. Там не столько праздновали, сколько злорадствовали, с нетерпением ожидали скорой победы над всеми вокруг и в сотый раз непонятно зачем лгали, что восстановят захваченные руины.

Такие обещания звучат всегда, и пока ни разу ничего не отстроили. Ну, не будем тянуть – Константиновку они не взяли. Эту информацию подтвердили в Генштабе, в 19-й армии и мои сослуживцы, которые сейчас находятся на том направлении. Продолжаются тяжелые, очень тяжелые городские бои.

А Герасим (так в России называют Герасимова) – лжет. Как седой Лавров. И Путин лжет. Это очень простое уравнение с одной неизвестной. Герасимов лжет Путину и знает, что лжет.

А Путин лжет всем остальным, но неизвестно, лжет ли он сознательно или верит в ложь Герасима. Если верит – зря. Одному Герасиму собачка Му-му тоже верила, и чем это для неё закончилось? Неудачным исходом.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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