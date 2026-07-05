Зеленский опроверг заявления Путина о захвате Константиновки 5.07.2026, 22:01

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Бои продолжаются.

Россияне не смогли захватить Константиновку в Донецкой области, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас продолжаются ожесточенные бои за Константиновку. Самыми сложными участками фронта остаются Донбасса, Запорожская область и Харьковщина.

«Идут бои также и за Константиновку, которую Путин уже приписал себе, но понятно - никогда не рискнет там появиться. Потому что на самом деле его - это только Москва, Петербург и резиденции», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул цинизм этой войны. Российский диктатор опирается только на свое ближайшее свита и сжигает все, до чего может дотянуться. При этом Кремль ежемесячно уничтожает по меньшей мере по 30 тысяч своих граждан.

«В этом июне - тоже почти 30 тысяч подтвержденных поражений российских оккупантов на фронте - убитыми и тяжелоранеными», - сообщил президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые сейчас дерутся ради Украины на самых тяжелых направлениях.

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