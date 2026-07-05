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В Беларуси похолодает до +9

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  • 5.07.2026, 16:37
  • 1,516
В Беларуси похолодает до +9

Страну охладит воздух с Балтийского моря.

В Беларуси прохладная погода сохранится после длинных выходных.

По данным Белгдиромета, 6 июля погоду в Беларуси будут определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, которые смещаются с акватории Балтийского моря.

В течение суток будет облачно с прояснениями. Большую часть страны затянут облака, пройдут кратковременные дожди, а местами грозы. Ветер будет порывистым юго-западного и западного направлений. Днем в отдельных районах ожидается сильный порывистый вечер.

Ночью понедельника температуры будут от +9 до +15 градусов, а днем воздух прогреется от +17 до +23.

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