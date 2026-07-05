Politico: Страны восточного фланга НАТО укрепляют оборону под новый сценарий 5.07.2026, 17:19

Статья 5 больше не рассматривается как железобетонная.

Страны восточного фланга НАТО строят укрепления, расширяют армии и готовятся первые дни возможной войны с Россией провести преимущественно самостоятельно.

Об этом сообщает Politico.

Журналисты Axel Springer Global Reporters Network посетили три уязвимых участка восточной границы Европы - лесистую границу Финляндии с Россией, укрепленную линию Польши с Калининградом и Беларусью и край Литвы вблизи Сувалкского коридора.

Цель – понять, насколько страны готовы к возможному нападению России на альянс.

По заключению авторов, континент спешит укрепить свой восточный край против угрозы, с которой, по мнению европейцев, Вашингтон больше не сможет справиться. Президент США Дональд Трамп подвергает сомнению старые гарантии безопасности и стремится уменьшить американское военное присутствие в Европе.

Politico напоминает, что с момента переизбрания в 2024 году Трамп неоднократно подвергал сомнению обязательства Вашингтона относительно статьи 5 НАТО - положения, согласно которому нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех.

Неопределенность усилилась после войны в Иране, когда команда президента США пригрозила пересмотреть членство Штатов в НАТО в ответ на отказ европейских союзников присоединиться к конфликту.

Спутниковые снимки показывают, что Россия нарастила вооруженное присутствие вдоль границы с Финляндией и другими странами ЕС, строя казармы и размещая военную технику.

Руководитель шведской военной разведки назвал это подготовкой к возможному противостоянию с НАТО.

Граница Финляндии с Россией – 1343 километра – является самой длинной сухопутной границей альянса с Москвой. Переход закрыт с 2023 года.

«Россия – сверхдержава, а мы – маленькая страна. Надо быть осторожным, когда спишь рядом с медведем», – сказал командир пограничного округа Северной Карелии полковник Матти Питкяниитти.

Финский законодатель Юкка Копра, возглавлявший парламентский комитет по обороне, подчеркнул, что Хельсинки не рассчитывает на скорую статью 5.

«Мы рады быть в альянсе, но мы все же понимаем, что первый удар нанесем самостоятельно, прежде чем будет активирована статья 5 НАТО», - отметил он.

Одним из главных военных активов страны авторы называют самую территорию – густые леса, глубокий снег, минусовые температуры и короткий свет зимой.

В мае Финляндия провела учения «Северная звезда 26» и «Карельский меч 26», во время которых войска из Франции, Великобритании и США тренировались действовать в этих условиях.

Вместе с Польшей и тремя балтийскими государствами Хельсинки в прошлом году вышло из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Аргумент – Россия к договору никогда не присоединялась и уже использует это оружие в Украине.

Премьер Польши Дональд Туск еще в ноябре 2024 года в селе Домбровка вблизи границы с Калининградом представил первый участок укреплений "Восточного щита".

«Мне не нужно никому объяснять, что эту границу нужно охранять очень тщательно», - сказал он тогда.

Проект предусматривает противотанковые и пехотные рвы, бетонные барьеры, бункеры, дроны, тепловизоры и минные поля вдоль 800-километровой границы с Беларусью и Калининградом. По данным польского Минобороны, полная стоимость системы оценивается около 10 млрд евро.

«Восточный щит» является частью более широкой линии сдерживания восточного фланга, которая должна протянуться от Финляндии до Румынии.

В то же время, Politico отмечает, что вдоль некоторых участков границы «Восточный щит» пока выглядит скорее перспективно, чем реально. Большие отрезки не имеют видимых укреплений, а противотанковые «ежи», складируемые вблизи Домбровки, после визита Туска в деревню на позиции так и не установили.

Разработку польской системы противодействия дронам SAN ускорил инцидент, когда 19 российских дронов вошли в польское воздушное пространство.

Самолеты НАТО сбивали их ракетами с истребителей F-16 и F-35 - реагирования, которое обошлось в миллионы евро против дронов стоимостью в долю от этой суммы.

SAN должен позволить Польше защищаться от беспилотников без привлечения истребителей.

Командующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас не считает вероятным внезапное нападение России, поскольку системы предупреждения НАТО затрудняют сокрытие больших перемещений войск.

Литва наблюдает за железнодорожными узлами и логистическими пунктами и отвечает на военные учения России и Беларуси своими.

В то же время, в отличие от Финляндии и Польши, страны Балтии не имеют простора для маневра. Литва, Латвия и Эстония слишком малы и слишком близки к России и Беларуси, чтобы «торговать территорией ради времени». С остальными НАТО они соединены примерно 65-километровым Сувалкским коридором.

Вблизи села Лаворишкес в Литве установлен предупреждающий знак: «Не рискуйте своей безопасностью - не уезжайте в Беларусь. Вы можете не вернуться». Граница окаймлена колючей проволокой и бетонными «зубами дракона» для остановки танков.

Эти укрепления являются частью Балтийской оборонной линии – совместного проекта Эстонии, Латвии и Литвы, предусматривающего противотанковые рвы, бункеры, оборонные препятствия и минные поля.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес предупреждает: в худшем сценарии - если НАТО будет застигнуто врасплох, а Польша не сможет оказать поддержку балтийским странам, возможно, придется воевать до двух недель без подкрепления от более отдаленных союзников.

Немецкие и литовские чиновники настаивают, что такой сценарий не станет неожиданностью: российскому нападению будут предшествовать видимые военные приготовления, которые позволят НАТО получить подкрепление на ранней стадии.

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