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Россиянки засняли удар дрона Hornet по логистике оккупантов

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  • 5.07.2026, 18:14
  • 2,798
Россиянки засняли удар дрона Hornet по логистике оккупантов

Видеофакт.

Россиянки, ехавшие в направлении временно оккупированного Донецка, случайно засняли атаку украинского ударного беспилотника Hornet на логистику российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный БПЛА поразил один из логистических грузовиков оккупантов, что вызвало панику среди пассажирок автомобиля.

На видео слышно, как одна из россиянок после взрыва эмоционально призывает свою подругу ехать быстрее, опасаясь повторной атаки украинских дронов.

«Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее, сейчас второй будет! Чем так воняет?» — кричат россиянки после удара украинского БПЛА.

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