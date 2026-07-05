Россиянки засняли удар дрона Hornet по логистике оккупантов 5 5.07.2026, 18:14

2,798

Видеофакт.

Россиянки, ехавшие в направлении временно оккупированного Донецка, случайно засняли атаку украинского ударного беспилотника Hornet на логистику российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный БПЛА поразил один из логистических грузовиков оккупантов, что вызвало панику среди пассажирок автомобиля.

На видео слышно, как одна из россиянок после взрыва эмоционально призывает свою подругу ехать быстрее, опасаясь повторной атаки украинских дронов.

«Что мне делать? Всё, бах! Бахнул, Боже. Лети быстрее, сейчас второй будет! Чем так воняет?» — кричат россиянки после удара украинского БПЛА.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com