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Президент Франции впервые за 17 лет посетит Сирию

  • 5.07.2026, 17:21
Президент Франции впервые за 17 лет посетит Сирию
ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН
ФОТО: GETTY IMAGES

Эмманюэль Макрон проведет переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Сирию с официальным визитом и проведет переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает Сирийское арабское информагентство (SANA) со ссылкой на заявление администрации главы государства.

Стороны обсудят укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, указывается в публикации. Президента Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний. Руководители Сирии и Франции планируют провести круглый стол с участием делегаций двух стран.

Источники издания Al Hadath заявили, что из-за совпадения с визитом Макрона была отложена первая сессия Народного собрания Сирии, сформированного на этой неделе. Заседание было запланировано на завтра.

Последний визит президента Франции в Сирию состоялся в 2009 году — тогда страну посетил Николя Саркози. Эмманюэль Макрон станет первым западным лидером, который приедет в Сирию с официальным визитом после смены власти в конце 2024 года. В мае 2025-го президент аш-Шараа посетил Францию в рамках своего первого официального визита в Европу.

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