NYT раскрыла, кто в Китае стал «глазами и ушами» Си Цзиньпина 5.07.2026, 17:56

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Си Цзиньпин

Лидер Китая поручил ему подбор нового поколения партийных кадров и контроль за их идеологической лояльностью.

В преддверии вероятного четвертого срока председатель КНР Си Цзиньпин все больше опирается на своего ближайшего соратника, секретаря секретариата Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци, которому поручены подбор нового поколения партийных кадров и контроль за их идеологической лояльностью. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

Недавно Цай, занимающий несколько ключевых постов, возглавил Центральную партийную школу, где готовят будущих руководителей страны. По словам бывшего старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности США администрации Джо Байдена Джулиана Гевирца, «возможность говорить от имени Си Цзиньпина — самый редкий и ценный ресурс в китайской элитной политике, и именно Цай Ци обладает таким правом». Он также отметил, что Цай «вероятно, входит в очень узкий круг людей, которые могут готовить для Си досье на чиновников».

NYT отметила, что Цай входит в ближайшее окружение Си еще со времен их совместной работы в восточных провинциях Китая. При этом он не всегда считался жестким аппаратным чиновником. В 2000-х Цай вел популярный аккаунт в китайской соцсети Weibo и писал: «Открытость — это хорошая вещь. Для любой политической партии недостаточно полагаться только на самодисциплину».

Однако, уточнила газета, после перевода на должность в Пекин он стал одним из главных исполнителей курса Си. В 2017 году, будучи мэром Пекина, Цай курировал массовое выселение трудовых мигрантов и призывал чиновников действовать жестко: «На местах нужно действовать настоящими мечами и настоящими ружьями, запачкать клинок кровью и иметь смелость идти в прямое столкновение», — говорил он.

По мнению экспертов, перед следующим съездом Коммунистической партии Китая (КПК) именно Цай сыграет ключевую роль в отборе нового поколения руководителей. Тайваньский политолог Цзяньвэнь Коу отмечает: «Когда такой политический лидер, как Си Цзиньпин, вступает в поздний этап своего правления, чувство неуверенности и недоверия у него обычно усиливается. При этом он уже не так хорошо знает новое поколение подчиненных, поэтому установить с ними доверительные отношения становится гораздо сложнее».

Бывший заместитель главного редактора китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь, критиковавший китайскую политику, считает, что «учитывая все произошедшее, Си Цзиньпин будет еще осторожнее подходить к отбору кадров перед XXI съездом партии». По его словам, «Си хочет быть абсолютно уверен, что взгляды будущих партийных и государственных руководителей будут полностью совпадать с его собственными». XXI съезд КПК планируется в 2027 году.

По мнению Дэна Юйвэня, даже если Цай Ци в следующем году покинет большинство занимаемых им постов, он может сохранить руководство Центральной партийной школой и остаться главным кадровым «фильтром» Си Цзиньпина — его «глазами и ушами».

Возможная перестройка чиновничьего аппарата в Китае происходит на фоне чисток в партийном и военном руководстве КНР. Так, в конце января 2026 года в отношении заместителя председателя Центральной военной комиссии и члена политбюро Коммунистической партии Китая Чжан Юся, а также начальника объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэнли начали расследование по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Позднее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Чжан Юся также подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии.

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