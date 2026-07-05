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В Киеве ко Дню Военно-морских сил Украины развернули самый большой флаг ВМС

  • 5.07.2026, 18:50
В Киеве ко Дню Военно-морских сил Украины развернули самый большой флаг ВМС

Видео.

В Киеве по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины развернули самый большой флаг ВМС. Также состоялись тактические маневры катеров Речной флотилии.

Соответствующие видеокадры опубликованы на странице ВМС в Facebook.

«В Киеве развернули самый большой флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и провели тактические маневры катеров Речной флотилии», — говорится в сообщении.

День Военно-морских сил ВСУ является профессиональным праздником. Его ежегодно отмечают в первое воскресенье июля. Согласно указу президента Украины, этот праздник учрежден в честь вклада украинских военных моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником и заявил, что украинские ВМС доказали всему миру: сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.

С профессиональным праздником военно-морских сил ВСУ поздравил и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

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