В Киеве ко Дню Военно-морских сил Украины развернули самый большой флаг ВМС
- 5.07.2026, 18:50
Видео.
В Киеве по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины развернули самый большой флаг ВМС. Также состоялись тактические маневры катеров Речной флотилии.
Соответствующие видеокадры опубликованы на странице ВМС в Facebook.
«В Киеве развернули самый большой флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и провели тактические маневры катеров Речной флотилии», — говорится в сообщении.
День Военно-морских сил ВСУ является профессиональным праздником. Его ежегодно отмечают в первое воскресенье июля. Согласно указу президента Украины, этот праздник учрежден в честь вклада украинских военных моряков.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником и заявил, что украинские ВМС доказали всему миру: сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.
С профессиональным праздником военно-морских сил ВСУ поздравил и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.