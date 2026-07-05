закрыть
5 июля 2026, воскресенье, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Будславе открыли католический музей «Шаги веры»

2
  • 5.07.2026, 19:22
В Будславе открыли католический музей «Шаги веры»
Фото: Catholic.by

Фотофакт.

В Национальном марийном санктуарии в Будславе 3 июля открыли музей «Шаги веры». Вместе с представителями католического епископата в этом приняли участие белорусские власти, пишет catholic.by.

Ксендз Романчук провел для гостей первую экскурсию. Среди представленных экспонатов, к примеру, были литургические облачения папы Франциска и кардинала Казимира Свентека, а также отреставрированные фигуры святых.

Фото: Catholic.by

После этого в закрытом формате прошло обсуждение расширения сотрудничества костела и государства.

Как раз с 2 по 4 июля прошел Будславский фест. Более 2600 паломников со всей страны прибыли к чудотворной иконе Матери Божьей Будславской.

Фото: Catholic.by

Торжества проходили под девизом «Богу хвала – Марии доверие – Костелу верность». В этом году праздновалось 35-летие возрождения костельных иерархических структур в Беларуси.

Будславский фест официально включен в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский