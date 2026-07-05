В Будславе открыли католический музей «Шаги веры»2
- 5.07.2026, 19:22
Фотофакт.
В Национальном марийном санктуарии в Будславе 3 июля открыли музей «Шаги веры». Вместе с представителями католического епископата в этом приняли участие белорусские власти, пишет catholic.by.
Ксендз Романчук провел для гостей первую экскурсию. Среди представленных экспонатов, к примеру, были литургические облачения папы Франциска и кардинала Казимира Свентека, а также отреставрированные фигуры святых.
После этого в закрытом формате прошло обсуждение расширения сотрудничества костела и государства.
Как раз с 2 по 4 июля прошел Будславский фест. Более 2600 паломников со всей страны прибыли к чудотворной иконе Матери Божьей Будславской.
Торжества проходили под девизом «Богу хвала – Марии доверие – Костелу верность». В этом году праздновалось 35-летие возрождения костельных иерархических структур в Беларуси.
Будславский фест официально включен в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.