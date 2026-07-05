В Будславе открыли католический музей «Шаги веры» 2 5.07.2026, 19:22

Фото: Catholic.by

Фотофакт.

В Национальном марийном санктуарии в Будславе 3 июля открыли музей «Шаги веры». Вместе с представителями католического епископата в этом приняли участие белорусские власти, пишет catholic.by.

Ксендз Романчук провел для гостей первую экскурсию. Среди представленных экспонатов, к примеру, были литургические облачения папы Франциска и кардинала Казимира Свентека, а также отреставрированные фигуры святых.

Фото: Catholic.by

После этого в закрытом формате прошло обсуждение расширения сотрудничества костела и государства.

Как раз с 2 по 4 июля прошел Будславский фест. Более 2600 паломников со всей страны прибыли к чудотворной иконе Матери Божьей Будславской.

Фото: Catholic.by

Торжества проходили под девизом «Богу хвала – Марии доверие – Костелу верность». В этом году праздновалось 35-летие возрождения костельных иерархических структур в Беларуси.

Будславский фест официально включен в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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