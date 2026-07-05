На Кубани вспыхнул бунт водителей из-за бензина

На Кубани вспыхнул бунт водителей из-за бензина13
- 5.07.2026, 19:28
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Толпа кричит «позор» и требует топливо.
Масштабный топливный кризис накрыл российскую Кубань: на АЗС возникают километровые очереди и драки, назревает настоящий бунт толпы. Машины стоят в четыре ряда, а ожидание растягивается на часы и даже дни. В отдельных местах заправки начали отказывать водителям с крымскими номерами.
По данным местных изданий, особенно тяжелая ситуация сложилась в Темрюкском районе и Анапе. Жители Кубани жалуются, что крымские автомобилисты скупают топливо, а местным приходится стоять в очередях или ездить "на остатках". После разрешения провозить через Крымский мост до 200 литров бензина поток машин с полуострова только усилился.
На некоторых АЗС уже фиксируют драки и повреждение машин. 93.ru писал, что в станице Голубицкой одному из водителей порезали колеса после попытки проехать без очереди. SOTA сообщает, что к очередям на АЗС в Краснодарском крае решили привлекать казаков, а часть заправок ночью могут выделять только для экстренных служб, коммунальной техники, общественного транспорта и мусоровозов.
В соцсетях также распространяются видео, где водители преследуют бензовозы, а люди пытаются первыми попасть к топливу.
Топливный кризис в России перестает быть просто экономической проблемой. Он превращается в социальное раздражение: очереди, драки, взаимная вражда между регионами и попытки властей вручную распределять бензин.