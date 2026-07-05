закрыть
5 июля 2026, воскресенье, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Кубани вспыхнул бунт водителей из-за бензина

13
  • 5.07.2026, 19:28
  • 7,554
На Кубани вспыхнул бунт водителей из-за бензина

Толпа кричит «позор» и требует топливо.

Масштабный топливный кризис накрыл российскую Кубань: на АЗС возникают километровые очереди и драки, назревает настоящий бунт толпы. Машины стоят в четыре ряда, а ожидание растягивается на часы и даже дни. В отдельных местах заправки начали отказывать водителям с крымскими номерами.

По данным местных изданий, особенно тяжелая ситуация сложилась в Темрюкском районе и Анапе. Жители Кубани жалуются, что крымские автомобилисты скупают топливо, а местным приходится стоять в очередях или ездить "на остатках". После разрешения провозить через Крымский мост до 200 литров бензина поток машин с полуострова только усилился.

На некоторых АЗС уже фиксируют драки и повреждение машин. 93.ru писал, что в станице Голубицкой одному из водителей порезали колеса после попытки проехать без очереди. SOTA сообщает, что к очередям на АЗС в Краснодарском крае решили привлекать казаков, а часть заправок ночью могут выделять только для экстренных служб, коммунальной техники, общественного транспорта и мусоровозов.

В соцсетях также распространяются видео, где водители преследуют бензовозы, а люди пытаются первыми попасть к топливу.

Топливный кризис в России перестает быть просто экономической проблемой. Он превращается в социальное раздражение: очереди, драки, взаимная вражда между регионами и попытки властей вручную распределять бензин.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский