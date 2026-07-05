Известный американский актер скоро получит польское гражданство 5.07.2026, 20:23

Джесси Айзенберг

Фото: EPA/STRINGER

Джесси Айзенберг рассказал, что чувствует тесную связь с Центральной Европой и ее культурой.

Джесси Айзенберг объявил, что в ближайшее время получит польское гражданство. Американский актер, сценарист и режиссер рассказал об этом в Карловых Варах, где он получил Премию президента Международного кинофестиваля, пишет «Польское радио».

Джесси Айзенберг подчеркнул, что хочет проводить больше времени в Центральной Европе, откуда происходят его предки.

Jesse Eisenberg Gives Major ‘The Debut’ Details & Says Test Audiences Are ‘Celebrating’ Paul Giamatti’s Performance [Karlovy Vary] https://t.co/nbUNFCuclx pic.twitter.com/4PjkPV0gyZ — The Playlist (@ThePlaylistNews) July 4, 2026

«Я уже несколько раз работал здесь. Снимал фильмы в Боснии, Хорватии, Чехии и, конечно, в Польше. Я чувствую себя здесь как дома. Моя семья жила в этой части мира гораздо дольше, чем в Америке. В каком-то смысле я больше чех или поляк, чем американец», — сказал он.

Получая награду на фестивале, актер сообщил, что ровно через неделю получит польское гражданство. Во время встречи со зрителями он также вспомнил, что сначала ему говорили, будто без знания языка и формальных связей с Польшей у него нет шансов на гражданство.

Он в шутку добавил, что все изменилось лишь тогда, когда он начал открыто говорить о своем желании получить польское гражданство в СМИ.

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