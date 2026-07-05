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Джокович переписал историю Уимблдона

  • 5.07.2026, 20:43
Джокович переписал историю Уимблдона
НОВАК ДЖОКОВИЧ
ФОТО: GETTY IMAGES

Сербский теннисист превзошел достижение Федерера.

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP №8) вышел в четвертьфинал Уимблдона-2026.

В 1/8 финала Джокович обыграл нейтрального теннисиста с российским паспортом Романа Сафиуллина (ATP № 132) в четырех сетах.

Новак Джокович (Сербия) — Роман Сафиуллин — 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:3

Как сообщает Opta Ace, для 39-летнего серба это 106-я победа в основной сетке Уимблдона.

По этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера и стал новым рекордсменом турнира.

Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона в 17-й раз в карьере.

Отмечается, что Новак выходил в четвертьфинал в 79,5% (66 из 83) своих выступлений в основной сетке турниров Grand Slam в мужском одиночном разряде — это лучший показатель среди всех теннисистов в Открытой эре.

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