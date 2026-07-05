«У окружения Путина есть идеальный шанс его изолировать или ликвидировать» 5.07.2026, 20:34

Значительное влияние на внутреннюю политику России окажет, в частности, падение Крыма.

Украина наносит удары по нефтяной отрасли и отрезает Крым, в РФ ухудшается экономическая ситуация – поэтому сейчас для российских элит самое время устранить диктатора Владимира Путина. Об этом в новом выпуске LIGA.net сообщил руководитель Центра по изучению России, министр иностранных дел Украины (2007–2009) Владимир Огрызко.

Одна из стратегий, позволяющих принудить Россию к миру, заключается в том, чтобы россияне на себе ощутили последствия войны и побудили свое руководство к прекращению боевых действий. Благодаря ударам Сил обороны выведено из строя 42,74% общей проектной мощности нефтепереработки РФ. В Крыму – существенные ограничения на топливо. Возникли более жесткие проверки, очереди за топливом и перекупщики, отключения электричества и перебои с транспортом.

По словам Огрызко, из-за украинских атак, отрезания Крыма и нехватки бензина (в частности в отдаленных регионах РФ) среди российского населения уже появились разговоры о том, что российский режим нужно менять.

«Я ни на миллиметр, ни на один процент не верю в то, что произойдет российский бунт снизу. Единственное, что произойдет, и я думаю, что это уже очевидно, – это заговор окружения. Точнее, одной из групп окружения Путина», – говорит Огрызко.

Соратники диктатора из Федеральной службы безопасности (бывшие КГБисты, как и сам Путин) будут удерживать главу Кремля в этом кольце войны. В свою очередь, остановить его, по мнению Огрызко, могут олигархи и бизнесмены, которые в России стремительно теряют доходы, а за рубежом их активы уже заморожены из-за санкций.

«Сейчас у них есть идеальный шанс изолировать Путина или устранить его, а затем свалить на него весь существующий балласт. Ну, придется так или иначе общаться с людьми с Запада. Прилетят американцы, приедут европейцы. И у этих людей здесь будет прекрасная возможность сказать: «Дорогие друзья, мы были заложниками Путина и не могли ничего сделать. Теперь мы его ликвидировали, его нет. А мы строим новую прекрасную Россию будущего и будем с вами обо всем договариваться», – убежден Владимир Огрызко.

Он подчеркнул, что Крым сакрален для Путина и был в России символом его силы, якобы он «возвращает некогда утраченные российские земли». Поэтому отрезание полуострова имеет такое большое значение.

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