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Трамп проведет переговоры с Зеленским

  • 5.07.2026, 21:02
Трамп проведет переговоры с Зеленским
Фото: Getty Images

Двусторонняя встреча пройдет на полях саммита НАТО в Турции.

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Двусторонние встречи пройдут на полях саммита НАТО в Турции 7–8 июля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Reuters.

Вчера украинский и американский президенты созванивались по случаю 250-летия независимости США. По словам Владимира Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и в дипломатии, а также договорились продолжить диалог лично на саммите НАТО. Президент Украины назвал разговор хорошим и поблагодарил США за поддержку.

Последняя личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 16 июня на полях саммита G7 во Франции.

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