закрыть
5 июля 2026, воскресенье, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Варшаве автобус въехал в подземный переход

  • 5.07.2026, 21:49
В Варшаве автобус въехал в подземный переход
Фото: TVN24

Происшествие случилось возле железнодорожной станции Варшава-Западная.

Рядом с железнодорожной станцией Варшава-Западная, автобус въехал в подземный пешеходный переход. Перед этим он столкнулся с трамваем и несколькими автомобилями. Есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы. В подземном переходе также оказался легковой автомобиль.

Полиция получила сообщение о происшествии в 18:22 по местному времени.

— На улице Груецкой, на пересечении с улицей Битвы Варшавской, произошло ДТП с участием автобуса маршрута 186, принадлежащего городскому автобусному предприятию MZA. Водитель автобуса столкнулся с трамваем, после чего продолжил движение в сторону кольца Сибирских ссыльных. По пути он столкнулся как минимум еще с семью транспортными средствами, — сообщил в эфире TVN24 младший аспирант полиции Камиль Собутка из Столичного управления полиции. Речь идет об участке дороги протяженностью в несколько сотен метров.

— Могу подтвердить, что автобус съехал по наклонному спуску в сторону подземного перехода, — сообщил пресс-секретарь городского автобусного предприятия MZA Адам Ставицкий.

По его словам, водителю автобуса была оказана медицинская помощь.

Фото: TVN24

— Это автобус маршрута 186, который двигался по улице Битвы Варшавской со стороны улицы Груецкой. Это пятилетний автобус марки Solaris, — уточнил представитель предприятия.

Управление городского транспорта Варшавы предупредило пассажиров о серьезных затруднениях в движении. Из-за перекрытия проезда в районе кольца Сибирских ссыльных на объездные маршруты были направлены автобусы линий 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523 и 717.

По словам журналиста TVN Warszawa Артура Венгжыновича, автобус с большой силой ударился крышей о перекрытие подземного перехода. Именно это помешало ему заехать глубже — как видно на фотографиях, он остановился на лестнице. В результате аварии в подземном переходе также оказался легковой автомобиль.

Журналист сообщил, что медицинская помощь была оказана пяти пострадавшим, троих из них доставили в больницу, в том числе четырехлетнюю девочку с травмой головы. Общее состояние всех пострадавших оценивается как хорошее.

Фото: TVN24

На месте происшествия работали шесть бригад скорой медицинской помощи, а также специализированная медицинская спасательная группа Государственной пожарной службы.

— Водитель был проверен на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он оказался трезвым. Тем не менее он остается в распоряжении полиции, — сообщил младший аспирант Камиль Собутка.

Как добавил дежурный Столичного управления полиции, в настоящее время улица Битвы Варшавской 1920 года полностью перекрыта, поскольку автобус работал на газе, и существует вероятность разгерметизации газового баллона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский