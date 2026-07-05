В Варшаве автобус въехал в подземный переход 5.07.2026, 21:49

Фото: TVN24

Происшествие случилось возле железнодорожной станции Варшава-Западная.

Рядом с железнодорожной станцией Варшава-Западная, автобус въехал в подземный пешеходный переход. Перед этим он столкнулся с трамваем и несколькими автомобилями. Есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы. В подземном переходе также оказался легковой автомобиль.

Полиция получила сообщение о происшествии в 18:22 по местному времени.

— На улице Груецкой, на пересечении с улицей Битвы Варшавской, произошло ДТП с участием автобуса маршрута 186, принадлежащего городскому автобусному предприятию MZA. Водитель автобуса столкнулся с трамваем, после чего продолжил движение в сторону кольца Сибирских ссыльных. По пути он столкнулся как минимум еще с семью транспортными средствами, — сообщил в эфире TVN24 младший аспирант полиции Камиль Собутка из Столичного управления полиции. Речь идет об участке дороги протяженностью в несколько сотен метров.

— Могу подтвердить, что автобус съехал по наклонному спуску в сторону подземного перехода, — сообщил пресс-секретарь городского автобусного предприятия MZA Адам Ставицкий.

По его словам, водителю автобуса была оказана медицинская помощь.

Фото: TVN24

— Это автобус маршрута 186, который двигался по улице Битвы Варшавской со стороны улицы Груецкой. Это пятилетний автобус марки Solaris, — уточнил представитель предприятия.

Управление городского транспорта Варшавы предупредило пассажиров о серьезных затруднениях в движении. Из-за перекрытия проезда в районе кольца Сибирских ссыльных на объездные маршруты были направлены автобусы линий 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523 и 717.

По словам журналиста TVN Warszawa Артура Венгжыновича, автобус с большой силой ударился крышей о перекрытие подземного перехода. Именно это помешало ему заехать глубже — как видно на фотографиях, он остановился на лестнице. В результате аварии в подземном переходе также оказался легковой автомобиль.

Журналист сообщил, что медицинская помощь была оказана пяти пострадавшим, троих из них доставили в больницу, в том числе четырехлетнюю девочку с травмой головы. Общее состояние всех пострадавших оценивается как хорошее.

Фото: TVN24

На месте происшествия работали шесть бригад скорой медицинской помощи, а также специализированная медицинская спасательная группа Государственной пожарной службы.

— Водитель был проверен на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он оказался трезвым. Тем не менее он остается в распоряжении полиции, — сообщил младший аспирант Камиль Собутка.

Как добавил дежурный Столичного управления полиции, в настоящее время улица Битвы Варшавской 1920 года полностью перекрыта, поскольку автобус работал на газе, и существует вероятность разгерметизации газового баллона.

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