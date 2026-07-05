FT: Разведка США помогает украинским дронам эффективно бить по российским НПЗ 5.07.2026, 22:27

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Последствия этих атак ощущаются по всей России.

Причиной, по которым украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали заметно эффективнее, может быть помощь американской разведки. Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, США помогают Киеву выстраивать оптимальные маршруты для дронов, чтобы те обходили российскую систему ПВО.

По словам собеседников издания, речь идет именно о разведданных, которые позволяют точнее рассчитывать траектории полета беспилотников. Официально Вашингтон свою роль в этих операциях пока не признавал.

Однако причина роста эффективности этих ударов не только в американской помощи. Аналитики, на которых ссылается Financial Times, объясняют это прежде всего технологическим рывком самой Украины: страна резко нарастила производство дальнобойных дронов, наладила их массовый выпуск и улучшила управление ими. Это отметил, например, глава евразийской программы Германского совета по внешней политике Стефан Майстер. Дополнительным фактором называют и назначение в январе нового министра, отвечающего за цифровые технологии.

Масштаб этой ударной кампании уже стал беспрецедентным. По данным польской аналитической компании Rochan Consulting, которые приводит FT, в мае был установлен месячный рекорд — 16 успешных ударов по нефтезаводам. А с начала 2026 года украинские дроны атаковали российские НПЗ как минимум 194 раза — в 11 раз чаще, чем за тот же период годом ранее.

Российское Минобороны, со своей стороны, заявляет, что сбивает подавляющее большинство украинских дронов. По официальным данным ведомства, за первую половину 2026 года над территорией России и оккупированных украинских регионов были перехвачены почти 64 тысячи беспилотников, причем половина - в последние два месяца.

Как отмечает FT, сам по себе резкий рост числа заявленных перехватов косвенно подтверждает, что Украина многократно увеличила количество запускаемых дронов и что российская ПВО испытывает серьезную нагрузку.

Последствия этих атак ощущаются по всей России. Удары по энергетической инфраструктуре вынудили более половины регионов страны ввести жесткие ограничения на продажу топлива, а на заправках выстраиваются многочасовые очереди.

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