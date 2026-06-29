«Мы не хотим жить с россиянами» 15 29.06.2026, 16:06

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Белорусы объяснили россиянке, почему не рады ее соотечественникам.

Пользовательница Threads из Таганрога под ником tumanovayulia98 захотела переехать в Минск и удивилась реакции на это решение.

«Написала о том, что мы собираемся переезжать семьей в Беларусь, — рассказала она. — Столько в комментариях никогда не читала, всех заблокировала. Всегда считала белорусов очень добрыми, приятными людьми, всегда считала эту страну лучшей в СНГ. Мы покупаем только белорусскую продукцию — от еды до вещей, ездим туда отдыхать. Стало грустно».

Белорусы объяснили причины такого отношения. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— А мы и есть добрые и хорошие. Только переезжать к нам из России не надо. Вот и все.

— А вы готовы к тому чтобы ваши дети учили белорусскую мову в школах? А то знаем таких, мы уважаем страну, а по факту пишут отказ и моя дочь/сын не будут изучать белорусский язык.

— Единственная просьба — не делайте вред нашей стране, в виде мусора или неуважения к людям, как некоторые русские делают, когда приезжают. Если хотите стать гражданами, то попробуйте учить белорусский язык, он очень красивый и благозвучный. Просто относитесь с уважением к нашей истории и к нашему мирному небу.

— Путешествовать по Беларуси — это пожалуйста . А вот переезжать сюда не надо! И обижаться не стоит: мы не хотим с россиянами жить. Мы хотим жить с беларусами.

— Почему россияне не уважают нас, белорусов. Приехали — и все им подавай на блюдечке, хамят в магазинах, сорят где попало. Приехали к беларусам и уважительно относитесь к нашим традициям и быту, не все вам позволено.

— В последнее время от россиян очень много провокационных, неуважительных постов. Видимо накипело у белорусов.

— В свете последних событий белорусы не любят, когда россияне приезжают или переезжают в Беларусь. Не поддерживаю разделение по национальному признаку, но я сама, будучи в Минске, видела агрессию и хамство от восточных соседей. Если мне это было заметно, а я четвертый год в эмиграции и редко бываю в родном городе, то представляю, что могут испытывать земляки.

— Никто вам не рад: невоспитанные, не умеете вести себя. Снять квартиру невозможно, найти работу невозможно, потому что вы все претесь в Минск этот как будто он резиновый. Когда сделают визовый въезд уже?

— Увы, это лишь следствие. Следствие того, что мы как общество все чаще сталкиваемся с хамством в общественных местах и заведениях, нарушениями ПДД, неуважительным поведением и показушным снисхождением от ваших соотечественников.

— 2022 год показал ваше лицо и сущность. Поэтому мы так реагируем. Беларусь и Украина — едины, но без вас.

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