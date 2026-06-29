Потек дед 1 Иван Филиппов

29.06.2026, 12:17

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Иван Филиппов

Фото: Facebook

Иначе просто никак не скажешь.

Я искренне ненавижу Владимира Путина. Но при этом я всё-таки всегда отдавал должное его политическому чутью и умению выскальзывать из всяких проблемных ситуаций. Всё-таки не просто так «человек» 26 лет страной управляет.

Но вчерашнее выступление на съезде «Единой России» и последовавшее за ним интервью Павлу Зарубину эту мою веру всерьез подорвали. Потёк дед. Иначе просто никак не скажешь.

В реалиях 2026 года, когда на фронте тупик и мясорубка, страна стоит в очередях за бензином, ракеты и беспилотники ежедневно бьют по НПЗ и военным заводам, а Крым почти стал островом. В этих реалиях брать тонущую, самую непопулярную партию в стране и делать Путина её лицом, намертво связывая её с президентом — это необъяснимое решение, которое принять мог только «человек», живущий в параллельной реальности.

А про интервью даже писать стыдно, там натурально ничего кроме вранья нет. Особенно про военные успехи. И Купянск опять оказался не взятым, хотя сам же Путин его «брал» еще в декабре прошлого года. И Сумы уже буквально послезавтра российская армия возьмет, и Оскол со Старым Осколом старый маразматик перепутал…

Но всё это, как мне кажется, новость хорошая. Позавчера тонула только «Единая Россия», а теперь тонуть она будет вместе с рейтингом Владимира Путина. Потому что от выступления его ох*ели не только либералы (мы привыкли), но и пассионарные патриоты.

Иван Филиппов, Telegram

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