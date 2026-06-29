Рютте: Мы переходим к «НАТО 3.0» 29.06.2026, 13:09

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Европа берет на себя больше ответственности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс входит в фазу глубокой трансформации, где ключевым становится не формирование новых обязательств, а выполнение всех имеющихся. Центральным событием этого процесса должен стать предстоящий саммит в Анкаре, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Рютте, НАТО переходит к модели, которую он описывает как «НАТО 3.0»: Европа берет на себя значительно большую часть ответственности за конвенционные вооруженные силы, тогда как США сохраняют роль ключевого гаранта, включая ядерное сдерживание. Он подчеркнул, что это не ослабление альянса, а перераспределение функций внутри более сбалансированной системы.

Особое внимание генсек уделил оборонным расходам. Союзники договорились о движении к уровню до 5% ВВП к 2035 году, при этом уже сейчас наблюдается резкий рост инвестиций — почти на 20% за год. Рютте назвал это «историческим сдвигом» после десятилетий недофинансирования.

Рютте отдельно отметил роль президента США Дональда Трампа, заявив, что именно при его давлении европейские союзники и Канада резко ускорили рост оборонных расходов и начали реально выравнивать нагрузку внутри НАТО. По его словам, то, о чем десятилетиями говорили в Вашингтоне, при Трампе превратилось в практические решения и конкретные бюджеты.

Вторым ключевым направлением он обозначил промышленный рывок. По его словам, главная проблема НАТО сегодня — не бюджет, а способность быстро производить вооружения. Альянс стремится к формированию единой трансатлантической оборонной индустрии от США до Европы и Турции, включая частные технологические компании и новые стартапы.

Рютте отметил, что рост заказов уже измеряется сотнями миллиардов долларов, однако производство в США и Европе не всегда успевает за спросом. В ответ страны увеличивают мощности, расширяют заводы и ускоряют выпуск боеприпасов и систем ПВО.

Отдельный блок был посвящен Украине. Генсек подчеркнул, что поддержка Киева будет усилена, особенно в сфере противовоздушной обороны и беспилотных технологий. Он также заявил, что Россия сталкивается с растущими экономическими и военными трудностями.

Говоря о внутренних разногласиях, Рютте отметил, что напряженность внутри альянса неизбежна, однако именно открытые споры между демократическими странами делают НАТО устойчивее. В отличие от авторитарных систем, союзники способны к дискуссии и последующему единству.

Итогом саммита в Анкаре, по его словам, должно стать не новое политическое заявление, а демонстрация реального выполнения ранее принятых решений. «В конечном счете важно не обещать, а делать», — подчеркнул Рютте.

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