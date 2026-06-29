Дым от пожаров в зоне аварии ЧАЭС сегодня достиг Беларуси
- 29.06.2026, 13:22
Предупредите своих близких.
Дым от пожаров в зоне аварии ЧАЭС сегодня достиг Беларуси. В зоне задымления оказался юг Брагинского района. Далее — Славутич и Чернигов, пишет «Флагшток».
Таким образом, для жителей Комарина и соседних сохраняются риски в связи с переносом дымом радиоактивных частиц, накопленных в почве и лесной подстилке после аварии 1986 года. Помимо обычных продуктов горения, речь может идти о цезии-137, стронции-90, а также — о плутонии и америции.
Следите за качеством воздуха и предупредите своих близких.