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Дым от пожаров в зоне аварии ЧАЭС сегодня достиг Беларуси

  • 29.06.2026, 13:22
Дым от пожаров в зоне аварии ЧАЭС сегодня достиг Беларуси

Предупредите своих близких.

Дым от пожаров в зоне аварии ЧАЭС сегодня достиг Беларуси. В зоне задымления оказался юг Брагинского района. Далее — Славутич и Чернигов, пишет «Флагшток».

Таким образом, для жителей Комарина и соседних сохраняются риски в связи с переносом дымом радиоактивных частиц, накопленных в почве и лесной подстилке после аварии 1986 года. Помимо обычных продуктов горения, речь может идти о цезии-137, стронции-90, а также — о плутонии и америции.

Следите за качеством воздуха и предупредите своих близких.

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