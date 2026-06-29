Оторванный от реальности 10 Telegram-канал «Короткоподелу»

29.06.2026, 8:12

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Фото: Getty Images

Путин совсем не понимает, что происходит в стране.

Дав интервью придворному журналисту Зарубину, он хотел показать, что всё под контролем — ситуация в Крыму, снабжение страны топливом и летнее наступление ВС РФ. Результат получился обратным: всем стало ясно, что начальнику врут. Главным вруном оказался, на этот раз, вице-премьер Новак, чьи «заготовки» были озвучены в ходе интервью.

«В стране огромные резервы топлива — 1,7 млн тонн». Во-первых, их хватило бы всего на 10 дней, учитывая объемы суточного потребления. Во-вторых, такого объема в хранилищах давно нет. Снабжение обеспечивается «с колёс». Хорошо бы Первому каналу показать, в каких частях страны находятся эти резервы, чтобы успокоить население. Силы беспилотных систем и СБУ будут благодарны Эрнсту за такие сюжеты.

«Топливо в Крым будут доставлять по воде». Танкеры с нефтепродуктами — идеальная мишень для безэкипажных катеров и БПЛА Украины как в открытом море, так и в портах (Керченская переправа полностью уничтожена вместе с паромами).

«Все разрушенное Украиной быстро восстановят». Ни один из подбитых Украиной в апреле и мае НПЗ так и не заработал в нормальном режиме. А те немногие НПЗ, которые «попробовали» вернуться в строй, сразу же были подбиты повторно (вчера это случилось со Славянским НПЗ на Кубани и с Ярославским НПЗ). Ремонтировать заводы уже не будут — владельцам никто не покроет затраты на бессмысленное восстановление.

«Россия будет прикрыта надежной системой ПВО». За 40 дней, в течение которых Зеленский пообещал сжечь вообще всё, невозможно нарастить количество и эффективность средств ПВО. Запасы ракет для «Панцирей» на исходе, новые поступают в ограниченном количестве. Против крылатых ракет и баллистики, которая, как утверждается, в ближайшее время может быть применена против Москвы, защиты нет — это, по мнению автора, показало точное попадание нескольких «Фламинго» по военному заводу в Волгограде. Сейчас Кремль умоляет Ким Чен Ына прислать хоть что-то из ПВО вместе с расчетами, но у Северной Кореи нет лишних ЗРК, а оголять своё небо во время учений сил ПВО Южной Кореи (как раз проводятся в эти дни) Пхеньян не будет. Пришлет немного советского хлама и похлопает по плечу.

«Организованы закупки бензина за рубежом — „заграница нам поможет“». Объем в 50 тыс. тонн (половина суточного потребления РФ) Индия может отправлять раз в 6–8 дней. Танкеры будут отслеживаться Украиной и уничтожаться в балтийских портах десятками дронов или в Новороссийске несколькими безэкипажными катерами (как это уже было не раз в Черном море).

Речи Путина теперь производят обратный эффект: оторванный от реальности дед вселяет в Z-патриотов ужас вместо уверенности.

Telegram-канал «Короткоподелу»

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