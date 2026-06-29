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Нашелся 84-летний мужчина, который потерялся неделю назад в лесу под Гродно

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  • 29.06.2026, 8:50
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Нашелся 84-летний мужчина, который потерялся неделю назад в лесу под Гродно

Он жив.

84‑летний Анатолий Волков 22 июня ушел в лес за грибами возле агрогородка Поречье в Гродненском районе, и после этого не вернулся. Но еще три дня назад с ним была связь.

Вчера его дочь Виктория Фабишевская, которая сейчас живет в вынужденной эмиграции в Польше, написала в фейсбуке отчаянный пост:

«Гродно, пожалуйста, помогите! Мой папа заблудился в лесу. Нужны волонтеры, готовые присоединиться к поиску. Папа в лесу уже 7 дней. Последний раз он выходил на связь ночью на пятницу. Держался хорошо. Сказал, что делает зарядку. Сегодня вечером поиск остановлен. И есть вероятность, что продолжен не будет. Не хватает людей. Я верю, что папа жив. Он сильный и выносливый, несмотря на возраст. Если бы не жара, я бы вообще не сомневалась, что все будет хорошо», писала она вчера.

Сегодня она сообщила, что Анатолий Волков нашелся и жив.

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