Брест остался без воды 3 29.06.2026, 9:44

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В самое пекло.

В воскресенье, 28 июня, Брест побил температурный рекорд. Воздух там раскалился до +37,3°С.

В соцсетях шутили, что город превратился в настоящий филиал ада, но многим жителям было совсем не до смеха. В этот день сразу несколько районов областного центра остались без воды, сообщает «Виртуальный Брест».

Что произошло

Вечером, когда город буквально изнывал от зноя, в Threads одна за другой стали появляться жалобы на перебои с водоснабжением. Сообщения поступали с Востока, Вульки, Южного и других частей Бреста.

У одних пропала только холодная вода, у других исчезла и горячая. А некоторые брестчане писали, что перед отключением из крана несколько минут шел почти кипяток.

Больше всего людей возмутило отсутствие какой-либо информации. Многие жители так и не смогли дозвониться по коротким номерам 114 и 115, чтобы узнать, что случилось и когда дадут воду.

В чем могла быть причина

Те, кому все же удалось связаться с «Водоканалом», рассказывали, что аварий на сетях нет.

Как объяснили брестчанам специалисты, из-за экстремальной жары резко вырос расход воды, и насосное оборудование перестало справляться с нагрузкой.

Но официального подтверждения этой версии пока нет. На момент подготовки публикации ответственные службы ситуацию не комментировали.

Впрочем, о возможных проблемах коммунальщики предупреждали заранее. В тот же день ЖКХ Брестской области обратилось к жителям с просьбой экономнее расходовать воду в жаркие дни.

В ведомстве пояснили, что в такую погоду потребление воды резко возрастает. Из-за этого нагрузка на насосные станции увеличивается, а давление в системе водоснабжения может снижаться.

Поэтому жителей просили по возможности отказаться от полива огородов, газонов и наполнения бассейнов водой из центрального водопровода.

А что дальше

Ближе к полуночи воду все-таки дали, но расслабляться пока рано.

Уже 29 июня синоптики обещают еще более сильную жару. На юго-западе страны воздух может прогреться до +39°С.

В этой ситуации брестчанам остается лишь надеяться, что система водоснабжения выдержит новую нагрузку.

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