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Украина уничтожила «жирную» цель ВС РФ в районе Керчи

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  • 29.06.2026, 10:21
  • 1,866
Украина уничтожила «жирную» цель ВС РФ в районе Керчи

В Сети уже появились сообщения о мощном пожаре.

В ночь на понедельник, 29 июня, в оккупированном Крыму вновь прогремели мощные взрывы. По неофициальной информации, Силам обороны Украины удалось поразить очень значимые военные цели, пишет «Диалог».

По данным осинт-паблика Exile+, в районе Керчи могло быть поражено расположение зенитного ракетного комплекса «С-300» или «С-400». Это одни из топовых российских систем ПВО, они крайне дорогостоящие и находятся в определенном дефиците.

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