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Директора минской фирмы оштрафовали за долги по зарплате

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  • 29.06.2026, 11:26
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Директора минской фирмы оштрафовали за долги по зарплате
Фото: bymedia.net

В Беларуси зарплата должна платиться не реже двух раз в месяц.

Одна из компаний Минска почти год невовремя выплачивала работникам зарплаты, а весной этого года и вовсе накопила долгов перед своими сотрудниками. В итоге прокуратура директора оштрафовала.

Сообщается, что фирма ведет свою деятельность в Заводском районе Минска, а ее нарушения законодательства ведомство заметило в ходе надзора.

В Беларуси зарплата должна платиться не реже двух раз в месяц, а дни выплаты определяет коллективный договор, соглашение или трудовой договор — об этом говорится в части 1 статьи 73 Трудового кодекса.

В этой компании зарплату людям платили невовремя с января 2025 года по февраль 2026-го, а локальный правовой акт организации устанавливал срок выплаты зарплаты только один раз в месяц. В ходе проверки выяснилось: в марте и апреле 2026 года в организации образовалась задолженность по зарплате перед 25 работниками, общая сумма которой превысила 124 000 рублей.

За это привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 базовые величины (180 рублей). Также компания устранила нарушения и выплатила работникам положенные деньги.

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