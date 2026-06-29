Латвия вместе с Украиной построит завод беспилотников 29.06.2026, 11:47

Фото: Valsts kanceleja

На границе с Россией и Беларусью.

Латвия при поддержке Украины планируют построить завод по производству беспилотников рядом с восточной границей страны. Об этом глава латвийского правительства Андрис Кулбергс заявил на внеочередном заседании правительства по развитию Латгалии — региона, граничащего с Россией и Беларусью. По его словам, в Латгалии «самые низкие зарплаты в стране» и «серьезные проблемы» с занятостью, поэтому региону нужна «экономическая активность».

Также Кулбергс пообещал до конца лета развернуть на границе с Россией и Беларусью защиту от дронов. Он отметил, что для решения этой задачи будут использоваться дроны-перехватчики. «Если будет угроза со стороны дронов, нам не придется каждый раз поднимать авиацию, что очень эффективное решение, но не самое лучшее и продуктивное», — сказал латвийский премьер. Кроме того, он анонсировал пересмотр действующей системы создания и восстановления убежищ, чтобы найти единое решение.

В начале июня премьер Латвии и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны на десять лет. Оно предполагает, что Рига будет перенимать украинский опыт защиты воздушного пространства от беспилотников. В частности, в соглашении подчеркивается, что стороны будут укреплять свою безопасность посредством обмена технологиями, опытом и знаниями, особенно в области противовоздушной и противоракетной обороны, включая боевые беспилотники, морские дроны и дроны-перехватчики, система радиоэлектронной борьбы и проч.

Кроме того, Киев и Рига будут изучать возможности размещения своих сил на территории друг друга, когда «это будет практически осуществимо». В течение первых двух лет действия договора Латвия намерена выделять на его реализацию не менее 5% оборонного бюджета, который в 2027 году составит 110 млн евро, отмечало издание Delfi.

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