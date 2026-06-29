Ученые нашли янтарные подвески на раскопках в Лепельском районе 1 29.06.2026, 12:10

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Они относятся к эпохе среднего неолита.

Янтарные подвески и каменные булавы эпохи среднего неолита обнаружили археологи во время исследования в Лепельском районе, пишет Институт истории НАН Беларуси.

Исследование памятника неолита — бронзового века Береща 1 в урочище Дубовец сотрудники Института проводят совместно со школьным археологическим и краеведческим летним лагерем Слободской средней школы.

Участники экспедиции обнаружили во время раскопок фрагменты посуды из керамики, изделия из кремня и кости, а также остеологические материалы.

Раскопки на объекте Береща 1 в урочище Дубовец. Июнь 2026 года, Лепельский район.

Фото: zerkalo.io

Раскопки на объекте Береща 1 в урочище Дубовец. Июнь 2026 года, Лепельский район.

Фото: zerkalo.io

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