Ученые нашли янтарные подвески на раскопках в Лепельском районе

Ученые нашли янтарные подвески на раскопках в Лепельском районе1
- 29.06.2026, 12:10
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Они относятся к эпохе среднего неолита.
Янтарные подвески и каменные булавы эпохи среднего неолита обнаружили археологи во время исследования в Лепельском районе, пишет Институт истории НАН Беларуси.
Исследование памятника неолита — бронзового века Береща 1 в урочище Дубовец сотрудники Института проводят совместно со школьным археологическим и краеведческим летним лагерем Слободской средней школы.
Участники экспедиции обнаружили во время раскопок фрагменты посуды из керамики, изделия из кремня и кости, а также остеологические материалы.