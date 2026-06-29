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Лукашисты хотят заблокировать в Беларуси «международный музыкальный сервис»

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  • 29.06.2026, 13:06
Лукашисты хотят заблокировать в Беларуси «международный музыкальный сервис»

Речь может идти о Spotify.

Министерство по налогам и сборам сообщило, что иностранные ресурсы, которые не платят налоги в бюджет страны, будут ограничиваться в доступе.

При этом ведомство прозрачно пригрозило заблокировать в Беларуси «международный музыкальный сервис». Скорее всего речь идет о Spotify — этот сервис полгода уже числится в списке «должников».

- Но зачем иностранной компании, скажем, шведской, заботиться о качестве сервиса, если подписчики заплатили вперед, и их претензии удовлетворять она не собирается. Где Швеция, и где Беларусь. Туда не едут поезда и не летят самолеты, — пишет МНС в своем телеграм-канале.

Spotify зарегистрирован именно в Швеции.

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