Лукашисты хотят заблокировать в Беларуси «международный музыкальный сервис»2
- 29.06.2026, 13:06
Речь может идти о Spotify.
Министерство по налогам и сборам сообщило, что иностранные ресурсы, которые не платят налоги в бюджет страны, будут ограничиваться в доступе.
При этом ведомство прозрачно пригрозило заблокировать в Беларуси «международный музыкальный сервис». Скорее всего речь идет о Spotify — этот сервис полгода уже числится в списке «должников».
- Но зачем иностранной компании, скажем, шведской, заботиться о качестве сервиса, если подписчики заплатили вперед, и их претензии удовлетворять она не собирается. Где Швеция, и где Беларусь. Туда не едут поезда и не летят самолеты, — пишет МНС в своем телеграм-канале.
Spotify зарегистрирован именно в Швеции.