Что стоит за молчанием россиян Виктор Андрусив

29.06.2026, 13:25

Виктор Андрусив

Путин стоит перед выбором.

Месяц тотального разгрома логистики и НПЗ РФ, а орки так и не смогли дать никакого ответа. Однако их молчание выглядит еще более подозрительно. Как правило, в каждой подобной ситуации они начинают визжать, угрожать какими-то «ответами» и так далее. Особенно, когда над ними начинают насмехаться. А здесь – молчание.

Такое уже бывало. Особенно это молчание было характерно после освобождения Херсона. Тогда ситуация для них граничила с критической, как и сейчас. И они молчали. На самом деле же это молчание и тогда, и сейчас имело серьезную причину – они ведут внутреннюю дискуссию.

Путин стоит перед плохим и еще худшим выбором. Часть его окружения настаивает на начале реальных переговоров и прекращении войны. Другая часть – на демонстративном ударе по заводам в ЕС или тактическом ядерном ударе.

Вопрос о прекращении войны в Кремле стоял на повестке дня еще в начале года. Тогда ужас от бюджетного дефицита и потери индийского рынка (почти 40% их продаж) – стимулировали мысли о прекращении боевых действий. Однако произошли события в Иране, и орки решили, что все-таки смогут дожать Донбасс.

Сейчас Трамп продлил действие санкций, Ормузский пролив испытывает проблемы, но заработал, нефть падает до уровня начала года. Поэтому Россия фактически вернулась к ситуации начала года. С одним «но» – тогда остановка происходила бы на фоне условного их наступления и могла бы быть представлена как «доброжелательный жест».

Теперь же, когда ситуация переломилась в пользу Украины, остановка будет выглядеть как признание поражения. Именно это и не дает Путину принять такое решение. Потому что единственное, к чему он не готов, – это потерять лицо.

Другое решение – эскалация – еще хуже. Удар по европейскому заводу приведет не к готовности европейцев отступить, а наоборот – к мобилизации. К сожалению, для многих европейцев война с Россией является эфемерной. Удар быстро приведет их в чувство, и они наконец-то включатся на полную мощность в поддержку Украины и максимальное вооружение.

Тактический ядерный удар – один из худших сценариев для Путина. Я уже неоднократно это описывал, но напомню. Еще в 22-м году они провели моделирование последствий такого удара и увидели, что они для них ужасающие. Во-первых, реакция мира будет очень жесткой, и Запад опустит «железный занавес». Это означает, что Россия не сможет восстановиться после войны и вернуться на мировые рынки.

Ключевой вопрос для орков в такой ситуации – на чьей стороне останется Китай, и пока у них мало веры в то, что он будет на их стороне. Во-вторых, применение ядерного оружия в агрессивной войне приведет к отмене мирового моратория на него. Каждая здравомыслящая страна будет требовать права на ядерное оружие. Это приведет к исчезновению эксклюзивного статуса РФ и увеличит опасность для нее самой.

Пока мне трудно сказать, что примет Путин. Я больше склоняюсь к версии о переговорах. Все-таки риски при других сценариях слишком велики, и в них он может вообще потерять все.

Виктор Андрусив, Telegram

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