Появились несколько изменений, которые касаются рынка труда

Появились несколько изменений, которые касаются рынка труда1
- 29.06.2026, 13:51
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Белорусам на заметку.
В Беларуси появилось несколько изменений, которые касаются рынка труда, пишет «Зеркало».
Изменение для нетрудоустроенных
На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стала доступна новая опция — регистрация безработным в центре занятости. Чтобы ей воспользоваться, надо пройти аутентификацию — через личную электронную цифровую подпись, ID-карту или уникальный идентификатор, который был получен после 30 октября 2024 года.
Новшества по профессиям
Минтруда с 21 июня утвердило новые профстандарты в геодезии и картографии — аэрофотогеодезист, геодезические работы госназначения и картографическая деятельность.
В ведомстве уточняют, что по профстандарту определяют наименования профессий рабочих и должностей служащих, трудовые функции, наличие у сотрудника соответствующей квалификации.
«В целях возможности трудоустройства студентов старших курсов учреждений высшего образования вносятся соответствующие изменения по должностям служащих техник-геодезист и топограф, содержащиеся в профессиональном стандарте «Геодезические работы государственного назначения» и техник-архитектор в «Деятельность в области архитектуры», — уточнили в Минтруда.
Также это ведомство с 1 июля утвердило новые профстандарты в сфере связи — техподдержка абонентов оператора электросвязи и техэксплуатация и ремонт радиотелевизионного оборудования.