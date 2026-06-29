Как минчане выживают при 33 °C 1 29.06.2026, 14:45

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Фото: work.ua

Они поделились лайфхаками.

Казалось бы, после такой снежной и холодной зимы всем нам нужно радоваться теплому лету и активному солнцу. Но жара многим доставляет еще больший дискомфорт. Никому не нравится потеть, страдать от нехватки свежего воздуха, рисковать с открытыми окнами, а то и простужаться из-за сквозняков. Как спастись от жары? В день, когда ожидается абсолютный температурный рекорд, Realt собрал лайфхаки.

О своих способах борьбы с жарой рассказала Екатерина:

— Я пытаюсь сделать сквозняк. Но при таких температурах, как сейчас, его обычно нет. Мой максимум — намочить одежду, так можно протянуть минут 10. Ну и много пить, конечно же.

Минчанка Кристина поделилась другим опытом:

— Знаете, какой главный лайфхак? Мы купили квартиру у леса на втором этаже! А вот до этого жили в хрущевке на третьем, где солнце светило с утра до 4 часов дня в летнее время. Это было, конечно, то еще мучение, несмотря на то, что во дворе были деревья, но их, к сожалению, по весне и по осени обрезали, поэтому они в какой-то степени теряли свою крону и уже не так защищали от солнца.

Дальше мы переехали ближе к лесу, в Копище, где примерно в 200 метрах от квартиры — лес. И сам по себе он дарит просто невероятные ощущения, прекрасный хвойный запах. Земля там не так сильно нагревается, поэтому прохлада оттуда вечером просто спасает. Свежесть буквально проникает через окна. И второй момент. Перед нами стоят высотки, которые частично перекрывают и берут на себя солнечные лучи. Поэтому летом, даже сейчас, мы спим под ватными одеялами. И окна на балконе у нас не всегда открыты настежь, только на проветривание. Это, конечно, просто какой-то подарок судьбы. На полу под кухней и частично в коридоре проходит труба с холодной водой, так как под нашей квартирой коммерческое помещение. Благодаря этому наш пол не нагревается, к тому же, на нем светлый ламинат. Все это сильно помогает.

Наталья, которая успела пожить и в общежитии, и в хрущевке, где стены были достаточно толстыми и сильно держали тепло, дополняет:

— Я знаю такой классный лайфхак. Летом ведь самое сложное — это заснуть, потому что даже после душа ты лег и тебе очень дискомфортно. Я сохраняю бутылки из-под воды, напитков. Набираю туда холодную воду, ставлю их в морозильник, а на ночь достаю и кладу в постельное белье. Так у меня остывает постель — и я сплю какое-то время вполне себе комфортно. Конечно, все это тает, но можно положить бутылки в пакет. Ощущение вау! Так я могу спать достаточно долго, не мучаясь, не просыпаясь, не умирая от жары.

Екатерина — жительница 9-этажки, достаточно старой — поделилась своим опытом:

— Днем закрываю окна плотными шторами. Ближе к вечеру, когда температура спадает, открываю. Окна на проветривание открываю по всей квартире. Если работаю из дома, то сижу не за столом, а на полу — там прохладнее. А еще включаю увлажнитель воздуха. Он как будто создает тропический климат.

Мария отметила, что очень важно, на какую сторону света выходят окна:

— У нас, например, это запад. То есть, утром и днем дома приятная прохлада, затененность. А вечером нужно идти гулять — в парки, к водоемам. Можно съездить к Свислочи или на Минское море. В общем, я предпочитаю адаптировать свой режим. Еще я люблю открывать настежь окна и устраивать сквозняки. Но здесь стоит быть очень осторожной: иногда гроза с сильным ветром налетает за считаные минуты. И тогда нужно бежать закрывать окна, чтобы стекла не повредились, а с подоконников ничего не сдуло. Конечно, уходя из дома даже ненадолго, тоже все закрывать. И помнить про детей и питомцев, с ними — никаких открытых окон.

Не могу и открыть окно на ночь: с утра едет мусоровоз, потом — машины на рампу в соседний магазин. Приходится выбирать между тишиной и свежим воздухом. Спасает, опять же, то, что утром у нас солнца минимум.

Кстати, раньше, когда мы с родителями жили в более жаркой квартире, мы очень любили спать под мокрыми простынями. Это довольно интересный опыт, главное, не замерзнуть к утру. Еще вариант — спать на полу, но такую жесткую поверхность способен выдержать только мой папа.

Дарья, которая недавно сделала ремонт, сравнила «до» и «после» на собственных ощущениях:

— Я наконец решила вложиться в свой комфорт. Во-первых, купила очень плотные шторы, практически блэкаут. В жару они очень хорошо защищают. Во-вторых, я поставила кондиционер. Он удобен тем, что в жару работает на охлаждение, а осенью и весной, пока еще не включили батареи, им можно прогреться. Признаюсь, это меня немного разбаловало. Сейчас, если иду в кофейню, в ресторан, а там нет кондиционера и достаточно жарко, я могу развернуться и уйти в другое место.

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