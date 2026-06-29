Что происходит с оршанским льнокомбинатом 29.06.2026, 15:09

Фото: Onliner

Предприятие получило предупреждение.

МАРТ выдал предупреждение Оршанскому льнокомбинату за дискриминационный подход при продаже льноволокна на биржевых торгах. Предприятие, как доминант на рынке услуг оператора по продаже этой продукции, игнорировало обращения ОАО «Горкилен» с просьбой выставить на аукцион его товар, пишет Office Life.

ОАО «Горкилен» неоднократно обращалось к Оршанскому льнокомбинату с просьбой выставить на биржевые торги короткое льноволокно № 3. Но в Орше эти обращения игнорировали. В то же время допустили к аукциону такую же продукцию, произведенную в ОАО «Кореличи-Лен».

Как отметили в ведомстве, такой подход содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства — дискриминации при реализации продукции на биржевых торгах.

МАРТ указал льнокомбинату, что в десятидневный срок необходимо разработать и утвердить порядок реализации на бирже льноволокна, которое вырабатывают льнозаводы. О принятых правилах нужно письменно проинформировать ведомство.

Льноволокно традиционно входит в топ самых востребованных отечественных товаров на торгах БУТБ. В июле прошлого года мы анонсировали запуск до 2028 года пилотного проекта по экспорту этой продукции.

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