У минчанки не приняли купюры, выданные банкоматом 2 29.06.2026, 15:13

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Вернуть их также не удалось.

Минчанка v.smnk сняла наличные доллары в банкомате «Альфа-банка». Положить их на счет другого банка не удалось.

«13 купюр из них не принял «Технобанк», — пишет она. — Логично, что я иду обратно класть эти же доллары на карту. Тут уже «Альфа-банк» не принимает две купюры. Как так? Я же у вас в банкомате сняла. «Вы в следующий раз проверяйте купюры, когда снимаете в банкомате» — говорят в банке. А как я должна проверять? Ультрафиолет мне дадите?

Говорят: «Можем принять их, но с комиссией пять процентов или идите к руководству» — «Хорошо, давайте отдам с комиссией и напишу жалобу». А что мне остаётся еще делать? И тут начинают: «Как вы достали со своими жалобами» Но вы же сами сказали, к руководству идти, а жалоба это как раз способ с ними пообщаться, нет?

Не первый случай уже такой, также «Белинвестбанк» не принял около 20 купюр, сказали, что у «Альфа-банка» часто такие приколы. Я понимаю, что у всех разные критерии приемки купюр, но не настолько же».

Оказалось, что многие белорусы сталкивались с подобными проблемами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Видела ветку такую. Мужчина какой-то показывал видео. Снимаете на видео момент, когда купюры вылезают из банкомата и снимаете номера банкнот. Вот тут банк не может отказать в приеме их обратно или замене.

— Я так влипла в «Альфа-банке» с долларами.Купила, а через неделю не смогла сдать. Нигде. При этом я сразу вернула те купюры, которые видно было глазом. А оставшиеся только с лампой смотреть.Ну так никто же не дает клиенту туда смотреть.Опыт работы с валютой у меня есть, 2.5 года в банке работала.

— Много слышала случаев, что после «Альфа-банка» никто не принимает купюры.

— У меня была ситуация, и я обратилась в банк, который выдал. Мне поверили, что это те же купюры и поменяли их на следующий день. Моему удивлению не было предела.

— Я обменяла валюту в «Сбербанке», понесла эти деньги в приёмник «Белгазпромбанка», а он большую часть выплевывал и не принимал, чтобы карту пополнить.

— У меня был прикол с долларами в приоре. Подруга сняла их в «Приорбанке» и дала мне 3 тысячи долларов сотками. М мне нужно было их положить на счет свой, чтобы отобразить для визы. Хоть деньги тоже из банкомата, но в инфокиоск не лезут. Часть через кассу положила. Вот также с этой комиссией в кассу клала остаток.

— Пришла в «Белгазпромбанк», из всех долларов у меня не взяли четыре бумажки, сказали, что с комиссией возьмут»

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