В Беларуси обновился абсолютный температурный рекорд
- 29.06.2026, 15:44
Какой город нагрелся сильнее всего.
В Беларуси установлен новый абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Днем 29 июня, как показала карта мониторинга Белгидромета, в Пинске воздух прогрелся до +39,4°C.
Предыдущий максимум продержался почти 16 лет. Он был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле, где столбики термометров поднялись до +38,9°C. Таким образом, новый рекорд превысил прежний сразу на 0,5 градуса.
Как и предупреждали синоптики, 29 июня страна оказалась под влиянием экстремально жаркой воздушной массы. На юго-западе Беларуси температура приблизилась к отметке +40°C.
Жара начала бить рекорды еще накануне. Так, 28 июня в стране были обновлены 12 температурных максимумов. Самым жарким городом тогда стал Брест, где зафиксировали +37,6°C. В Высоком температура достигла +37°C, в Пружанах — +36,4°C, в Ивацевичах — +36,3°C, а в Пинске — +36,1°C.
Кроме того, 28 июня абсолютные температурные рекорды июня были обновлены сразу в шести населенных пунктах: Гродно, Волковыске, Пружанах, Ивацевичах, Высоком и Бресте.