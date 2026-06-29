В Беларуси обновился абсолютный температурный рекорд 29.06.2026, 15:44

Какой город нагрелся сильнее всего.

В Беларуси установлен новый абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Днем 29 июня, как показала карта мониторинга Белгидромета, в Пинске воздух прогрелся до +39,4°C.

Предыдущий максимум продержался почти 16 лет. Он был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле, где столбики термометров поднялись до +38,9°C. Таким образом, новый рекорд превысил прежний сразу на 0,5 градуса.

Как и предупреждали синоптики, 29 июня страна оказалась под влиянием экстремально жаркой воздушной массы. На юго-западе Беларуси температура приблизилась к отметке +40°C.

Жара начала бить рекорды еще накануне. Так, 28 июня в стране были обновлены 12 температурных максимумов. Самым жарким городом тогда стал Брест, где зафиксировали +37,6°C. В Высоком температура достигла +37°C, в Пружанах — +36,4°C, в Ивацевичах — +36,3°C, а в Пинске — +36,1°C.

Кроме того, 28 июня абсолютные температурные рекорды июня были обновлены сразу в шести населенных пунктах: Гродно, Волковыске, Пружанах, Ивацевичах, Высоком и Бресте.

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