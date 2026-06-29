Названы пять самых мощных военно-воздушных сил мира 1 29.06.2026, 16:29

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фото: US Army/Cpl. Joseph Martin

США превзошли всех ближайших соперников.

Эксперты составили рейтинг крупнейших военно-воздушных сил мира. Безусловным лидером вновь стали Соединенные Штаты, которые располагают более чем 13 тысячами действующих летательных аппаратов — это больше, чем у четырех следующих стран вместе взятых, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Американская авиационная мощь включает не только ВВС, но и самолеты ВМС, Корпуса морской пехоты, армии и береговой охраны. Именно это позволяет США проводить масштабные операции практически в любой точке мира.

На втором месте находится Россия с парком примерно из 4 тысяч самолетов. Несмотря на внушительные размеры авиации, аналитики отмечают, что значительная часть российских машин относится к предыдущим поколениям. Основу флота составляют истребители Су-30 и Су-35, а также стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Третью строчку занимает Китай, который располагает около 3,5 тысячи самолетов и самым многочисленным авиационным персоналом — свыше 400 тысяч человек. Пекин активно модернизирует парк, ежегодно выпуская около сотни новейших истребителей пятого поколения J-20.

На четвертом месте расположилась Индия с примерно 2 тысячами воздушных судов. Ее авиация сочетает российские Су-30МКИ, французские Rafale и собственные легкие истребители Tejas.

Замыкает пятерку Южная Корея, имеющая около 1,5 тысячи самолетов. Несмотря на более скромный масштаб, ее ВВС считаются одними из самых современных благодаря F-35A, F-15K и новому национальному истребителю KF-21 Boramae.

Авторы исследования подчеркивают, что количество самолетов — не единственный показатель силы авиации, однако именно оно во многом определяет возможности страны вести длительные боевые операции.

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