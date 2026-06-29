Как новые морские дроны «Катран» будут перехватывать подсанкционные суда РФ 1 29.06.2026, 17:20

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Фото: Military Armored Company HUB

«Это будет фантастически».

В последнее время неоднократно упоминался новейший морской дрон «Катран». Украина уже использовала его в различных операциях.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал «24 Каналу», что «Катран» — это семейство беспилотных катеров, способных выполнять самые разные функции. Уже поступали сообщения о том, что Украина собирается перехватывать российские суда, подпадающие под санкции, с помощью этих дронов.

По словам Криволапа, существуют различные модификации морских дронов «Катран». Каждая из них выполняет свои функции. И они вполне могут совместно участвовать в различных операциях на море.

Например, «Катран X1» является носителем FPV-дронов, которые могут поразить врага на месте. «Катран X2» оснащен пулеметной турелью. Также существует «Катран Venom», оснащенный торпедами, пулеметами и даже ПЗРК, которые атакуют воздушные цели.

- Условно, несколько таких дронов приближаются к судну, находящемуся под санкциями. И им предлагают отправиться в украинский порт для ареста. В это время будут заблокированы пути отхода. Да и по судну может прилететь торпеда. Если несколько таких операций по перехвату будут реализованы, то это фактически откроет новые возможности по захвату судов. Это будет фантастически, – сказал Криволап.

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